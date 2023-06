Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete RTLZWEI mit einer Schulden-Doku?

Anundgab es auch in dieser Woche kein Vorbekommen. 4,20 und 4,46 Millionen Menschen schalteten Das Erste ein und brachten 17,9 und 18,9 Prozent Marktanteil. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 8,9 und 9,6 Prozent gute Quoten möglich. Eine-Dokumentation und dieholten sich 2,73 und 2,43 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 12,8 und 13,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 5,3 und 10,3 Prozent Marktanteil drin.underöffneten mit 2,44 und 1,91 Millionen Zuschauer die ZDF-Primetime, die auf 10,5 und 8,0 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zusehenden fuhr man 9,7 und 7,9 Prozent Marktanteil ein. Dasinformierte 3,39 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 15,7 Prozent bei allen sowie 11,5 Prozent bei den jungen Menschen. Die «37°»-Dokumentationbrachte 2,31 Millionen Zuschauer sowie 12,6 Prozent bei allen und 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.VOX setzte aufund bekam 1,31 Millionen Zuschauer, sodass man auf 9,6 Prozent in der Zielgruppe kam. Mit einer neuen-Folge erreichte Sat.1 1,13 Millionen Zuschauer und 5,8 Prozent, eine-Wiederholung fuhr danach 1,06 Millionen und 4,6 Prozent in der Zielgruppe ein.brachte RTLZWEI 0,58 Millionen und 6,4Prozent bei den Werberelevanten.holte noch 0,53 Millionen und 6,7 Prozent bei den Werberelevanten.Die Wiederholung vonlandete bei 0,56 Millionen Zuschauern und 6,2 Prozent in der Zielgruppe, der alte Filmsahen sich 1,13 Millionen Zuschauer an. Bei den Werberelevanten generierte RTL 7,8 Prozent. Kabel Eins erreichte mit0,81 Millionen Zuschauer, die einen Marktanteil von 6,2 Prozent mitbrachten.