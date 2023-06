Kurzes «Extra» dreht sich ums Ertrinken

Quotennews

Im Vorfeld kramten die Programmplaner von RTL den alten Adidas-Puma-Spielfilm aus dem Archiv.

Als RTL den Spielfilmdas erste Mal an Karfreitag, den 25. März 2016, ausstrahlte, schalteten fast fünf Millionen Menschen ein. Die zwei Reruns, die man bislang zeigte, performten mit 1,85 und 1,25 Millionen Zusehenden bedeutend schwächer.Zwischen 20.15 und 22.45 Uhr saßen nun 1,13 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen und sahen Torben Liebrecht als Rudi und Ken Duken als Adi Dassler. Der Marktanteil der Produktion lag bei 5,1 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen fuhr man 0,35 Millionen ein, der Marktanteil wurde auf 7,8 Prozent beziffert. Pinar Atalay war danach mitauf Sendung, welches 0,93 Millionen Menschen informierte und auf 6,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,30 Millionen gezählt, der Marktanteil wurde mit 9,7 Prozent bemessen.Nur 55 Minuten Sendezeit bekamen Mareile Höppner und. Dieses Mal widmete man sich dem Thema Ertrinken in Badeseen und Flüssen, denn allein am vergangenen Wochenende sind mehrere Menschen ertrunken. 0,68 Millionen Menschen verfolgten den Bericht, warum die Gefahr so unterschätzt wird. Der Marktanteil wurde mit 5,8 Prozent beziffert. Bei den Werberelevanten waren 0,21 Millionen dabei, der Marktanteil wurde mit schwachen 8,5 Prozent bemessen. Daserreichte dann 0,72 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent in der Zielgruppe.