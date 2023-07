Netflix will Steuern sparen

Vermischtes

Die Regierungen von New Jersey und Kalifornien haben umfangreiche Pakete geschnürt.

Netflix kann mit zwei Steueranreizen punkten, die diese Woche von den Gesetzgebern in Kalifornien und New Jersey verabschiedet werden. In Kalifornien startet die Legislative eine fünfjährige Verlängerung der staatlichen Steuervergünstigungen für Film- und Fernsehproduktionen in Höhe von 330 Millionen Dollar. Zum ersten Mal wird die Steuergutschrift erstattungsfähig sein, was bedeutet, dass Unternehmen wie Netflix , die in Kalifornien nicht steuerpflichtig sind, davon profitieren können.Und in New Jersey hat die Legislative eine erhebliche Ausweitung der staatlichen Anreize für Film- und TV-Infrastrukturen auf den Weg gebracht. Diese Erweiterung soll Netflix unter anderem dabei helfen, Fort Monmouth, einen ehemaligen Militärstützpunkt an der Jersey Shore, zu einer Produktionsstätte umzugestalten. "Es wird einen enormen Einfluss auf die lokale Wirtschaft haben", sagte Senator Vin Gopal, ein Demokrat, der den Gesetzentwurf eingebracht hat und die Region vertritt. "New Jersey will das Zentrum für Kunst und Kino an der Ostküste werden.Die kalifornische Gesetzgebung ist das Ergebnis von mehr als einem Jahr Verhandlungen zwischen Gewerkschaften, Studios, Gesetzgebern und dem Büro des Gouverneurs. Es beinhaltet die Erstattungsfähigkeit – eine der Hauptprioritäten der Studios - sowie neue Sicherheitsbestimmungen, die für die Unterhaltungsgewerkschaften oberste Priorität hatten.