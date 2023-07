ZDF-Wiederholung gewinnt den Freitag

Quotennews

Wenn «Goliath» auch bereits 2020 erstmals ausgestrahlt wurde - 2023 reicht es noch immer zum Freitags-Sieg.

Das gestrige Primetime-Programm des ZDF war zweifellos ein voller Erfolg, wenn auch eine Wiederholung. Mit deutlichem Abstand konnte der Sender die beste Gesamtreichweite des gesamten Sendetages verbuchen und ließ die Konkurrenz hinter sich. Sowohl die Krimiserieum 20:15 Uhr als auchum 21:15 Uhr erzielten starke Zahlen und fesselten das Publikum.Die Zahlen sprechen für sich: «Die Chefin» lockte insgesamt 4,72 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 22,1 Prozent entspricht. Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte das Format mit 320.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 8,4 Prozent überzeugen. Direkt im Anschluss konnte «Letzte Spur Berlin» ebenfalls beeindrucken und erreichte eine Gesamtreichweite von 3,73 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 17,3 Prozent. In der jungen Zuschauergruppe schalteten 261.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 6,4 Prozent entspricht.Somit konnte nicht nur das Primetime-Programm, sondern auch das Anschlussformat gegenüber den Programmen anderer Sender überzeugen. Erst auf dem dritten Platz des Reichweiten-Rankings findet sich die «Tagesschau» um 20 Uhr im Ersten mit einer Gesamtreichweite von 3,21 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Bei den Jungen erreichte die News-Sendung einen Marktanteil von 13,9 Prozent, was einem Zuschaueranteil von 509.000 entspricht.