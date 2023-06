Hillary Clintons Firma arbeitet an neuer Dokumentation

US-Fernsehen

Zusammen mit Roger Ross Williams‘ One Story Up hat man ein neues Projekt an Land gezogen.

Hillary Clintons HiddenLight Productions hat sich mit Roger Ross Williams und «The Inspection»-Regisseurin Elegance Bratton zusammengetan, um einen Dokumentarfilm über die Disco Demolition Night von 1979 in Chicago zu drehen. Bei diesem Ereignis, das als einer der schwärzesten Tage in der amerikanischen Musikgeschichte gilt, stürmten 50.000 weiße Teenager den Comiskey Park in Chicago, um Schallplatten von überwiegend schwarzen Künstlern zu zerstören. Die Dokumentation mit dem Titelist eine Koproduktion von HiddenLight und One Story Up und wird von Impact Partners und dem Los Angeles Media Fund (LAMF) präsentiert.Der Film wird von Bratton inszeniert und produziert, von Chester Algernal Gordon («The Inspection») produziert und von Oscar-Preisträger und One Story Ups Williams («Life Animated»), Geoff Martz und HiddenLight Productions' Siobhan Sinnerton, Johnny Webb und Brenda Robinson produziert.Siobhan Sinnerton, Creative Director und Senior VP of Unscripted bei HiddenLight, sagte: "Das Ziel von HiddenLight ist es, unerzählte Geschichten ins Rampenlicht zu rücken und Filme zu machen, die unterhalten, ansprechen und Stimmen und Perspektiven aus aller Welt vermitteln. «The Night Disco Died» passt perfekt in dieses Konzept. Es ist ein großes Privileg, mit Roger Ross Williams zusammenzuarbeiten, der über eine enorme Erfahrung im Erzählen von Geschichten verfügt, die in der amerikanischen Kultur eine große Rolle gespielt haben.“