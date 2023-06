Wallraff zieht 1,75 Millionen Zuschauer mit Burger King an

Quotennews

Am Donnerstagabend durften sich die Fernsehzuschauer über eine neue Dokumentation freuen. Am späten Abend stand der ehemalige Bild-Chef Kai Diekmann im Mittelpunkt.

In der Doku "Die BILD-Geschichte - Die geheimen Archive von Ex-Chef Kai Diekmann", kommen viele Prominente zu Wort - auch mit kritischen Stimmen gegenüber der Bild. Stimmt ihr ihnen zu?



Streamt die Doku auf RTL+:

➡️ https://t.co/nUMBkFSpDr#Bild #KaiDiekmann pic.twitter.com/ax7kFwELwc — RTL (@RTL_com) June 30, 2023

Mit unfassbaren Pflegeumständen in Kliniken und Heimen sowie miserablem Gesundheitsmanagement bei Burger King machte Günther Wallraff in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam. In der Sendungbeschäftigte man sich mit zum dritten Mal mit dem Fast-Food-Giganten Burger King. Die neue Ausgabe, die zwei Stunden andauerte, sahen 1,75 Millionen Zuschauer, sie fuhr 7,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,64 Millionen möglich, der Marktanteil wurde auf 14,6 Prozent beziffert.Um 22.15 Uhr informierte Pinar Atalay 1,37 Millionen Fernsehzuschauer zum aktuellen Tagesgeschehen, die Sendung aus Berlin sicherte sich 7,3 Prozent Marktanteil. Das 20-minütige Informationsformat fuhr 0,45 Millionen junge Zuschauer ein, sodass man 11,5 Prozent Marktanteil verzeichnete. Danach standauf dem Programm. 0,73 Millionen Menschen sahen zwischen 22.35 und 00.00 Uhr zu, RTL sicherte sich 5,4 Prozent. Bei den Umworbenen erreichte die Sendung 0,26 Millionen und sorgte für 9,3 Prozent.Dasmit Christoph Hoffmann hatte noch 0,47 Millionen Zuschauer, wovon 0,14 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile bewegten sich bei 5,6 Prozent bei allen sowie 8,2 Prozent bei den jungen Menschen. Mithatte man eine weitere Erstausstrahlung auf dem Programm, Maik Meuser und Clara Pfeffer fuhren 0,40 Millionen und 5,9 Prozent ein. Die Sendung brachte 0,12 Millionen aus der Zielgruppe, die für 8,2 Prozent Marktanteil standen.