«Ted Lasso» erreicht über eine Milliarde Zuschauer

US-Quoten

Der erste Platz in den wöchentlichen Nielsen-Charts nahm aber «FUBAR» ein.

Es ist ein bittersüßer Abschied für. Während des Zeitfensters vom 29. Mai bis zum 4. Juni stieg die Serie in der Nielsen-Streaming-Top10-Hitliste um 62 Prozent gegenüber der Vorwoche und landete mit 1,2 Milliarden Minuten auf Platz drei der Gesamtwertung. Laut Nielsen tauchte der Apple TV+-Titel zum ersten Mal in der Mitte von Staffel zwei im Jahr 2021 in der Streaming-Top10-Liste auf.Die letzte Folge, die am 31. Mai 2023 ausgestrahlt wurde, erreichte in dieser Woche allein 529 Millionen Zuschauerminuten und damit die höchste wöchentliche Gesamtzahl für eine einzelne Folge von «Ted Lasso» überhaupt. Seit der Veröffentlichung der Serie im August 2020 hat «Ted Lasso» insgesamt fast 25 Milliarden Zuschauerminuten generiert.In der Gesamtliste führtdie zweite Woche in Folge mit 1,7 Milliarden Zuschauerminuten – das ist ein Anstieg von zwölf Prozent im Vergleich zu seinem Debüt in der Rangliste. Die Serie liegt nur knapp vor, die mit 1,4 Milliarden Sehminuten auf Hulu, Netflix und Paramount+ auf dem zweiten Platz landete. Das ist ein stabiler Erfolg für die Serie, nachdem sie nach der schockierenden Absetzung und dem schnellen Umschwung bei CBS von Platz acht aufgestiegen war.