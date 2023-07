Paramount+ zeigt «Reinventing Elvis: The '68 Comeback»

International

Vor seinem Streaming-Debüt wird der Film auch für eine begrenzte Zeit in Hunderten von Kinos weltweit zu sehen sein. Auch ein Streaming-Deutschlandstart steht fest.

Paramount+ gab heute bekannt, dass der neue Dokumentarfilmam Dienstag, den 15. August in den USA und Kanada und am Mittwoch, den 16. August in Großbritannien, Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird. Vor dem Streaming-Debüt wird die Dokumentation für eine begrenzte Zeit in Hunderten von Kinos weltweit zu sehen sein, weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.«Reinventing Elvis: The '68 Comeback» wird wenige Tage vor dem Todestag von Presley ausgestrahlt und zeigt, was wirklich hinter den Kulissen dieser faszinierenden Fernsehstunde geschah. Als das Special am Abend des 3. Dezember 1968 ausgestrahlt wurde, war es das meistgesehene Fernsehereignis des Jahres, und fast die Hälfte aller Fernsehzuschauer schaltete ein, um zu sehen, wie Elvis Presley, gekleidet in einen ikonischen schwarzen Lederanzug, einige der größten Auftritte seines Lebens hinlegte, seine Karriere wiederbelebte und die Popkulturlandschaft für immer veränderte."Die Welt ist voll von Geschichten über Elvis und sein historisches Comeback Special von 1968, aber niemand hat diese Geschichte je so erzählt, wie nur ich sie erzählen kann - denn ich war in jedem Moment dabei", sagte Regisseur Steve Binder. "Ich bin so stolz auf diesen Film, weil er Elvis so zeigt, wie er wirklich war, und auf einen besonderen Moment in der Zeit blickt - als Elvis die Kontrolle über sein Leben, seine Karriere und sein Vermächtnis übernahm. Einen solchen Moment hat es im Fernsehen noch nie gegeben.""Die 1960er Jahre waren ein Jahrzehnt, das von tiefgreifenden Veränderungen geprägt war", so Dokumentarfilmregisseur John Scheinfeld. "Niemand war davor gefeit, auch nicht der King of Rock 'n' Roll, der von den Beatles, den Rolling Stones und einer Reihe jüngerer, vitaler Künstler vom Thron gestoßen wurde. Vor diesem provokanten Hintergrund kamen Elvis und Steve Binder zusammen, um etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Es ist eine erstaunliche Geschichte, und ich fühle mich geehrt, dass ich sie erzählen darf."Steve Binder ist einer der innovativsten Schöpfer der Unterhaltungsbranche", sagte Filmproduzent Spencer Proffer. "Um elektrisierende Paradigmenwechsel im Fernsehen herbeizuführen, hat Steve mit seiner unglaublichen Vision neue Wege beschritten. Ich bin stolz darauf, meine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Steve mit dieser filmischen Dokumentation fortzusetzen, die nicht nur eine Stunde Fernsehen beleuchtet, sondern auch eine unglaubliche Freundschaftsgeschichte zwischen einer Ikone der Popkultur in einem entscheidenden Moment und einem Regisseur enthüllt, der Risiken einging und damit Geschichte schrieb."«Reinventing Elvis: The '68 Comeback» wird von Spencer Proffers Meteor 17 («The Day The Music Died: The Story of Don McLean's 'American Pie'») produziert. Steve Binder und Bruce Gilmer sind ausführende Produzenten.