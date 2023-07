Hulu kauft «Self Reliance»

US-Fernsehen

Der Comey-Thriller handelt von einem Mann, der ein Spiel spielt – mit tödlichem Ausgang.

Im Rahmen eines Deals mit MRC und Paramount Global Content Distribution hat Hulu die US-Rechte an Jake Johnsons Regiedebüt' erworben. Der Film wurde ebenfalls von Jake Johnson geschrieben und ist mit einer Starbesetzung ausgestattet, darunter Johnson («New Girl», «Spider-Man: Across the Spider-Verse», «Minx»), Anna Kendrick, Natalie Morales, Andy Samberg, GaTa («Dave»), Emily Hampshire («Schitt's Creek»), Mary Holland, Boban Marjanović, Christopher Lloyd und Wayne Brady.Der hart umkämpfte Vertrag wurde nach der Weltpremiere des von MRC finanzierten Films auf dem SXSW Film Festival 2023 im März geschlossen, der ein Favorit des Festivals war und vor ausverkauftem Haus gezeigt wurde. Der Film wird am 8. September als Hulu Original Premiere haben. Als einem Mann eine Million Dollar angeboten wird, um ein Spiel zu spielen, bei dem Jäger versuchen, ihn zu töten, glaubt er, das perfekte Schlupfloch gefunden zu haben: Sie können nur angreifen, wenn er allein ist. Sein einziges Problem ist, dass keiner seiner Freunde oder seiner Familie glaubt, dass das Spiel echt ist.«Self Reliance» wird von Lonely Island und Walcott Productions produziert, während Ali Bell, Joe Hardesty und Jake Johnson als Produzenten fungieren und Andy Samberg, Akiva Schaffer und Jorma Taccone zu den ausführenden Produzenten gehören.