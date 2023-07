Woran erkennt man legale Glücksspielanbieter in Deutschland?

Vermischtes

03. Juli 2023, 08:30 Uhr

Mittlerweile gibt es in Deutschland einen offiziellen und bundesweit einheitlichen Glücksspielstaatsvertrag.

Whitelist und Lizenz der GGL als ausschlaggebendes Kriterium

Anbieterübergreifendes Einzahlungslimit

Einsatzlimit pro Spielrunde

Autoplay abgeschafft und 5-Sekunden-Regel eingeführt

Verifizierung des Spielers

Anschluss an Sperrsystem OASIS

Panik-Button sowie Selbst- und Fremdsperren

Sichere und seriöse Zahlungsdienstleister vorhanden

Dieser Vertrag rund um das Thema Glücksspiel geht mit einigen Vorgaben und Regelungen einher.Nun ist es so, dass es viele verschiedene Glücksspielanbieter im Internet gibt. Zahlreiche Anbieter sind nicht erlaubt. Andere Anbieter sind zu 100% legal. Für manche Leute ist es nicht einfach herauszufinden, welche Glücksspielseiten zugelassen sind.Es gibt einige Kriterien und Hinweise darauf, ob ein Glücksspielangebot in Deutschland zugelassen ist oder nicht. Einen kleinen Überblick geben wir dir hier. Außerdem kannst du gerne hier nachlesen, welche Online Casinos in Deutschland garantiert legal sind Zunächst einmal ist die Lizenz eines Glücksspielanbieters für die Seriosität und Legalität relevant. Die Lizenz muss von den Behörden Deutschlands ausgestellt sein. Liegt eine Erlaubnis der GGL vor, sind die Glücksspielanbieter dazu berechtigt, entsprechende Spiele online anzubieten. Im Normalfall gibt es auf der Glücksspielseite im unteren Bereich entsprechende Infos zur Regulierung.Ebenfalls ist ein Blick in die Whitelist der GGL wichtig. In der Whitelist werden alle lizenzierten Online Spielotheken aufgelistet. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, sodass jeder Spieler komplett im Bilde ist und darüber Bescheid weiß, ob ein gewünschter Anbieter legal ist.Steht ein Glücksspielanbieter nicht mit auf der Liste, verfügt dieser möglicherweise über eine Lizenz Maltas, Gibraltars oder Curacaos. Allerdings sind solche Anbieter in Deutschland nicht gestattet. Somit handelt es sich um illegale Anbieter.Offiziell von Deutschland lizenzierte Online Spielotheken müssen ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000€ beachten. Das Einzahlungslimit gilt anbieterübergreifend. Falls Spieler über 1.000€ im Monatszeitraum einzahlen möchten, ist dies nicht möglich.Alle deutschen Online Spielotheken sind an LUGAS angeschlossen. LUGAS ist ein System, welches das Einzahlungslimit überwacht. Übrigens sind auch alle deutschen Offline Spielbanken an LUGAS angeschlossen.Letztendlich bedeutet es, dass Spieler insgesamt für das Spielen maximal 1.000€ im Monat ausgeben können, egal, bei wie vielen Anbietern sie angemeldet sind. Zusätzlich verhindert das LUGAS-System, dass Spieler parallel bei zwei Anbietern gleichzeitig spielen können.In seriösen und legalen Online Spielotheken gibt es auch ein Einsatzlimit pro Spielrunde. Maximal 1€ kann man pro Runde setzen. Das ist ein Limit, welches viele Spieler als stark einschränkend erachten. Dennoch ist es zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, höhere Spieleinsätze zu tätigen.Kann man in einer Online Spielothek deutlich höhere Einsätze tätigen, befindet man sich auf einer nicht zugelassenen Glücksspielseite. Anbieter mit einer Lizenz Maltas oder eines anderen Landes sind nicht an die Einsatzlimits gebunden.Der beliebte Autoplay-Modus ist in legalen Online Spielotheken nicht mehr gestattet. Spieler können also nicht einfach zig Runden hintereinander automatisch ablaufen lassen. Man muss jedes Mal die nächste Spielrunde auslösen.Es wurde eine 5-Sekunden-Regel eingeführt. Die 5-Sekunden-Regel besagt, dass zwischen 2 Spielrunden immer eine 5 Sekunden Pause sein muss. Erst danach ist es möglich, die nächste Spielrunde zu starten.Eine Verifizierung ist in legalen Online Spielotheken ganz wichtig. Durch die Verifizierung sollen Minderjährige vor dem Spielen und der Gefahr des Glücksspiels geschützt werden. Auch soll Geldwäsche mit der Verifizierung verhindert werden.Viele legale Anbieter verlangen direkt bei der Kontoeröffnung Nachweise wie Personalausweis-Kopien oder Kopie einer Versorgerrechnung. So kommen Minderjährige gar nicht erst dazu, überhaupt zu spielen.Neben dem System LUGAS gibt es auch noch das Sperrsystem OASIS . Das System ist für alle legalen Spielotheken und Spielbanken verpflichtend. Wer über eine deutsche Lizenz verfügt, muss angeschlossen sein.Bei dem OASIS-System handelt es sich um ein System, welches spielsüchtige oder gefährdete Spieler vom Glücksspiel abhält. Wer in der Sperrdatei vermerkt ist, hat keine Möglichkeit, in den Online Spielotheken oder Spielbanken vor Ort zu spielen. Die Sperre gilt anbieterübergreifend, sodass entsprechende Personen in keiner legalen Spielothek spielen können.Legale Online Spielotheken müssen einen Panik-Button integrieren, der zu jeder Zeit für Spieler zugänglich ist. Wer den Button aktiviert, ist für einen Zeitraum von 24 Stunden gesperrt. Neben dem Panik-Button gibt es aber auch noch Selbst- und Fremdsperren.Spieler, die bemerken, dass sie ein Spielproblem haben, können eine Selbstsperre in die Wege leiten, um nicht mehr spielen zu können. Es ist aber auch Dritten mit entsprechenden Nachweisen möglich, eine Sperre zu veranlassen. Fällt dem Glücksspielbetreiber ein suchtartiges Verhalten auf, ist ebenfalls eine Fremdsperre möglich.Mit legalen Online Spielotheken Deutschlands arbeiten beliebte und gängige Zahlungsdienstleister zusammen. Eine Online Spielothek, in der beispielsweise die Ein- und Auszahlung über PayPal möglich ist, gilt als besonders zuverlässig.PayPal hat sich vor geraumer Zeit aus dem Casino-Bereich aufgrund der unsicheren Lage zurückgezogen. Jetzt, wo es legale Anbieter gibt, ist auch PayPal wieder dabei. Der Zahlungsdienstleister arbeitet nur mit legalen Anbietern mit deutscher Lizenz zusammen.