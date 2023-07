«Schachnovelle» unterliegt «Nachtschicht»-Wiederholung deutlich

Quotennews

Weit über vier Millionen Zuschauer sahen die Wiederholung von „Blut und Eisen“ im ZDF. Das Erste blieb mit seinem ersten „Sommerkino“-Film unter dem Senderschnitt hängen.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen schickte am Montagabend jeweils einen Film ins Rennen. Das Erste startete seine alljährliche „Sommerkino“-Reihe mit der Free-TV-Premiere der deutsch-österreichischen Produktion, in der Oliver Masucci die Hauptrolle spielt. Der rund 100-minütige Film stieß beim Publikum aber nur auf wenig Interesse, es schalteten lediglich 2,47 Millionen Zuschauer ein, was einem unterdurchschnittlichen Marktanteil von 10,4 Prozent entsprach. Beim jungen Publikum interessierten sich nur 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige für die Regiearbeit von Philipp Stölzl. Der Marktanteil wurde auf schwache 4,8 Prozent beziffert.Besser lief es für das ZDF , obwohl dort nur eine Wiederholung im Programmplan stand. Die Zweitverwertung vonspülte aber 4,21 Millionen Zuschauer zum Mainzer Sender, darunter 0,32 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei guten 17,7 Prozent bei allen und soliden 6,5 Prozent bei den jüngeren Sehern. Damit war man gar nicht so weit von der Erstausstrahlung im März 2021 entfernt, als 19,6 respektive 8,6 Prozent für den Film mit Armin Rohde ausgewiesen wurden. Die Reichweite lag mit 6,29 Millionen Zuschauer jedoch um einiges höher.Am gestrigen Montag ging auch das Nachrichten-Duell klar an das ZDF , denn dassahen 3,87 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 18,1 Prozent entsprach. Diesicherten sich hingegen nur 1,70 Millionen und 8,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen markierte die blaue Eins 5,6 Prozent, das ZDF verzeichnete 8,9 Prozent Marktanteil.