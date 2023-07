Primetime-Check

Konnte Kabel Eins einmal mehr mit einem älteren Spielfilm punkten? Wie lief es für die Shows von RTL und Sat.1? Und konnte RTLZWEI mit «Bella Italia» mithalten?

Die größte Reichweite am Montagabend generierte die ZDF-Wiederholungmit 4,21 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von guten 17,7 Prozent entsprach. Beim jungen Publikum kam man auf 6,5 Prozent.undsorgten im Anschluss für 3,87 und 1,80 Millionen Zuschauer. Nach 18,1 Prozent während den Nachrichten fiel der Marktanteil auf 12,5 Prozent zurück. Auch bei den Jüngeren stürzte das Ergebnis von 8,9 auf 3,1 Prozent. Das Erste setzte aufund unterhielt 2,47 Millionen Menschen. Bis 22:00 Uhr bewegten sich die Marktanteile bei 10,4 respektive 4,8 Prozent.undinformierten 1,70 und 1,31 Millionen Menschen. Die Marktanteile wurden auf 8,7 und 8,0 Prozent bei allen sowie 5,6 und 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert.Stärkster Privatsender wurde VOX, dennsicherte der Kölner TV-Station 1,10 Millionen Zuschauer und tolle 10,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe.sorgte danach für 0,79 Millionen und 10,4 Prozent. Ärgster Verfolger war Kabel Eins mit der Ausstrahlung von, der 1,04 Millionen und 8,2 Prozent bei den Umworbenen einfuhr. RTL konnte die beiden Sender lediglich auf dem Gesamtmarkt übertrumpfen, dennerreichte 1,41 Millionen Zuschauer, allerdings reichte es nur zu 7,9 Prozent bei den Umworbenen.informierte im Anschluss 1,05 Millionen und sicherte 6,7 Prozent.Gut lief es für RTLZWEI und das Camping-Format, das mit 0,95 Millionen Zuschauer den Bestwert der Vorwoche (0,94 Mio.) hauchzart übertrumpfte. In der Zielgruppe standen 7,7 Prozent zu Buche. Zwei-Wiederholungen sorgten ab 22:15 Uhr für 0,62 und 0,31 Millionen Zuschauer sowie 3,8 und 3,2 Prozent. Sat.1 ging mitunter und registrierte nur 0,46 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als katastrophale 3,2 Prozent Marktanteil drin. ProSieben brachte es mit seinen US-Serienundauf 0,58 und 0,61 Millionen Zuschauer sowie 6,0 und 6,7 Prozent.steigerte die Marktanteile auf 7,0 und 8,1 Prozent. Die Reichweite sank auf 0,56 und 0,45 Millionen.