«Kitchen Impossible» mit schwachem Wiederholungs-Start

Quotennews

Im Frühjahr präsentierte VOX neue Folgen «Kitchen Impossible». Mit großem Erfolg, doch sind diese nun gesendet. Es geht in die Wiederholungen und schon lässt das Interesse nach.

Bisher lief es im Jahr 2023 für VOX undrecht gut. Die "schwächste" Programmierung der neuen Küchen-Duell-Folgen zeigte sich am 12. März mit 1,17 Millionen Zuschauern, im besten Fall lag das Gesamtinteresse bei 1,38 Millionen Fernsehenden am 26. Februar. Noch wichtiger für den Sender mit der roten Kugel, ganze sechs von acht neuen Episoden zeigten sich mit zweistelligen Marktanteilen im Bereich der Zielgruppe. Doch war mit den Lobeshymnen schon am 09. April Schluss. Im direkten Anschluss an die neuen Folgen hieß es damals schon Wiederholung. Prompt sanken die Zahlen auf 0,86 Millionen im Gesamten und 0,35 Millionen (7,2 Prozent) in der Zielgruppe.Doch kein Grund, auf weitere Wiederholungen zu verzichten. Mit dem gestrigen Sonntag startet VOX in die «Kitchen Impossible»-Wiederholungs-Tournee. Den Anfang macht die Folge «Tim Mälzer vs. Viktoria Fuchs», die erstmals im Februar 2022 lief. Damals schauten starke 1,65 Millionen Zuschauer zu, die Zielgruppe feierte mit 0,87 Millionen Umworbenen stolze 12,6 Prozent. Gestern kam die Wiederholung weniger gut an, mit 0,88 Millionen Zuschauern waren lediglich 4,3 Prozent am TV-Markt möglich. Die Zielgruppe besserte das Bild mit 0,41 Millionen und 9,3 Prozent auf.Nach dem Wiederholungs-Koch-Duell sollte ab 23:40 Uhrfür den Tagesabschluss sorgen. Das Magazin begeisterte noch 0,45 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf 5,4 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen fanden weiterhin den Weg zu VOX nicht wirklich, mit 0,18 Millionen Werberelevanten waren dennoch gute 9,6 Prozent am Markt möglich.