Fritz Meinecke erobert das lineare Fernsehen

TV-News

Nach dem Start von «Facing the Unknown» bei discovery+ im Frühjahr wird das Format mit Fritz Meinecke im August auch bei DMAX ausgestrahlt.

Bekannt wurde Fritz Meinecke durch seine Survival Videos auf YouTube. Nach zwei erfolgreichen «7 vs. Wild»-Staffeln – eine dritte wird in diesem Sommer bei Amazon Freevee ausgestrahlt – produzierte er gemeinsam mit Warner Bros. Discovery eine eigene Serie. Bereits im April startete die zwölfteilige Serieauf der Streaming Plattform discovery+, in welcher der Survival-YouTuber an sechs spannende Orte reist. Dort stellt er sich gemeinsam mit einem wechselnden Reisepartner verschiedenen Herausforderungen. Nun hat WBD einen Ausstrahlungstermin im linearen Fernsehen gefunden. Ab 11. August um 20.15 Uhr startet die Serie auf dem Free-TV-Sender DMAX in Doppelfolgen.Als erstes geht es mit Alex Müller-Perlefein in Mauretanien auf die Route einer legendären Salzkarawane. Fritz und Alex müssen in ihrer ersten Challenge der sengenden Hitze der Sahara trotzen und die Wüste nur mit Kamelen durchqueren. Im Dschungel Papua-Neuguineas macht sich Fritz Meinecke mit Joris Rudy auf die Suche nach den „Stone-Kuruwai“ – ein Volk, um das sich zahlreiche Mythen ranken. Auf Kokosnüssen geht es in Französisch-Guayana übers Meer, wo Fritz und Otto Karasch in der dritten Challenge die spektakuläre Flucht-Geschichte von Papillon auf die Probe stellen. In Challenge Nummer vier geht es für Meinecke mit Max Bube auf den Spuren der Überlebenden von Flug 571 einmal über die Anden. Die beiden starten eine gewagte Tour durch einen der längsten Gebirgszüge dieser Erde. Für Challenge Nummer fünf suchen er und Martin Rudloff in Südafrika nach den legendären Big Five. In der finalen Challenge geht es per Hundeschlitten durch Grönland. Auf der Suche nach einem “Lost Place”, einem ehemaligen US-Flughafen, machen sich Meinecke und Fabio Schäfer auf den Weg durch das ewige Eis.Das discovery+-Original wurde von Burda Studios produziert. Executive Producer is Axel Stegmeier. Auf Seiten Warner Bros. Discovery zeichnet Claudia Smykalla für das Projekt verantwortlich.