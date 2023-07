«Jetzt knallts» debütiert mit nur 7,9 Prozent

Quotennews

Die Primetime-Show mit Bastian Bielendorfer und Mathias Mester konnte zum Start keine besseren Werte als «The Wheel» einfahren.

RTL verbannte sein Quizformat nach vier Wochen aus dem Programm, obwohl zuletzt sogar ein zweistelliger Marktanteil in der klassischen Zielgruppe möglich war. Die Entscheidung fiel allerdings schon Tage zuvor, als eine Bilanz von rund acht Prozent zu Buche stand. Den Sendeplatz um 20:15 Uhr übernahm nun der Neustart, die von Laura Wontorra moderiert wurde. Die Premiere verfolgten 1,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem kaum verbesserten Marktanteil von 6,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe markierte die Show mit den Team-Kapitänen Bastian Bielendorfer und Mathias Mester 0,38 Millionen Zuseher und 7,9 Prozent Marktanteil und bewegte sich somit auf dem schwachen «The Wheel»-Niveau.undversorgten ab 22:15 Uhr 1,05 und 0,78 Millionen Zuschauer mit den wichtigsten Nachrichten-Berichten. Die Marktanteile wurden auf mäßige 5,7 und 6,3 Prozent beziffert. In der Zielgruppe sorgten 0,26 und 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige für ebenfalls schwache 6,7 und 7,7 Prozent.Besser lief es dagegen am Morgen, wenn auch nur zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt in der «Punkt»-Schiene. Während sichundmit 8,1 und 9,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe begnügen mussten, drehtemit 13,0 Prozent auf und schrammte nur knapp an einem Allzeit-Rekord vorbei, der am 14. Juni 2022 mit 13,7 Prozent gemessen wurde. Die Reichweiten der Morgensendungen hielt sich konstant bei jeweils 0,19 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, bei «Punkt 8» wurden 0,09 Millionen Umworbene gemessen, in den beiden Stunden zuvor stammten jeweils 0,06 Millionen aus der Zielgruppe.