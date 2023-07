3 Quotengeheimnisse

Am Sonntag strahlten die Fernsehstationen natürlich wieder Wetter-Ausgaben aus.

Am Sonntagabend kommt die Familie zusammen, um gemeinsam zu Essen und sich auf die neue Woche vorzubereiten. Auch in dieser Woche soll es wieder warm werden, Gewitter sind zu Beginn der Woche kaum zu sehen. Um 19.05 Uhr informierten sich 2,22 Millionen Menschen bei RTL über die Temperaturen, der Marktanteil lag bei 12,6 Prozent. Bei den Werberelevanten erreichte RTL 0,31 Millionen und sicherte sich 0,31 Millionen.Weil Das Erste und das ZDF keine eigenständigen Wetterausgaben am Sonntag veröffentlichten, landete der Bällchensender auf dem zweiten Platz. Die einminütige Sendung holte sich nicht etwa durch die schwachen Fußballreichweiten (Nur 0,68 Mio.!), sondern vielmehr durch die späte Sendezeit der «:newstime» und der verspätete Start von «Der Vorname» ► die guten Werte. Um 20.16 Uhr sahen 1,29 Millionen Menschen die Aussichten, der Marktanteil wurde auf 5,4 Prozent beziffert. 0,41 Millionen Umworbene brachten 8,4 Prozent.Der Fernsehsender ProSieben sicherte sich um 17.55 Uhr immerhin 0,46 Millionen Zuschauer, die für dreieinhalb Prozent standen. Mit 0,23 Millionen Umworbenen ergatterte man überdurchschnittliche 8,5 Prozent. Bei Kabel Eins waren schließlich um 16.08 Uhr 0,42 Millionen Zuschauer möglich, die 3,6 Prozent brachten. Mit 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige fuhr man 5,4 Prozent ein.