«Indiana Jones und das Rad des Schicksals» enttäuscht

Kino-News

Obwohl der Spielfilm in mehreren Ländern auf Platz eins geht, werden die rund 400 Millionen US-Dollar nicht eingespielt.

hält sich an die gedämpften Erwartungen an den Kinokassen und liegt immer noch im Rahmen der Schätzungen, die dem Film bis zum vierten Juli ein Einspielergebnis zwischen 80 und 85 Millionen US-Dollar vorausgesagt hatten. Das Harrison-Ford-Finale spielte am Montag 11,8 Millionen Dollar ein und steigerte das Einspielergebnis auf 71 Millionen Dollar.Im Gegensatz zu anderen Feiertagen ist der Unabhängigkeitstag nicht gerade der größte Kassenschlager – mit Familien, die an den Strand fahren, grillen und auf ein Feuerwerk warten, steht der Kinobesuch für die meisten Amerikaner nicht gerade ganz oben auf der Tagesordnung. Vielmehr ist es die freie Zeit um den Vierten herum, die den Filmstudios zusätzlichen Auftrieb geben kann.«Indiana Jones 5» braucht jeden Auftrieb, den er bekommen kann. Ein Einspielergebnis von 82 Millionen Dollar in den ersten fünf Tagen nach dem Kinostart ist für eine Fortsetzung eines über 40 Jahre alten Franchises nicht schlecht, aber «Dial of Destiny» ist einer der teuersten Filme, die jemals von Disney und Lucasfilm produziert wurden. Das Budget plus Marketing sollen 400 Millionen US-Dollar umfassen.