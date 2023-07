Lukas Leibe geht zu «Sturm der Liebe»

TV-News

Im August wird der Schauspieler das erste Mal in der ARD-Telenovela als Theo Licht zu sehen sein.

vermeldet in Person von Lukas Leibe einen Neuzugang, der ab Folge 4.082, die voraussichtlich am 16. August im Ersten ausgestrahlt wird, als Theo Licht auftreten wird. Der Character wuchs in Lübeck in einer Arbeiterfamilie auf. Seine Kindheit war geprägt vom Verlust seiner Mutter, die die Familie verließ und angeblich in Amerika lebt. Als Alleinerziehender war Theos Vater überfordert. In der Schule fiel er durch rebellisches Verhalten auf und geriet dementsprechend immer wieder in Schwierigkeiten. Theo zeichnet sich durch eine enorme Begeisterungsfähigkeit aus, ist kreativ und besitzt eine hohe Intelligenz. Nach einigen beruflichen Fehlschlägen und enttäuschenden Erwartungen entscheidet Theo sich, sein Glück in Bichlheim zu suchen.„Theo ist ein charmanter, schlitzohriger und sprunghafter Charakter, der eine bemerkenswerte Entwicklung durchmacht. Er ist ein Kämpfer, der in seinem Leben schon vielen Schwierigkeiten begegnet ist, aber sich trotzdem seine Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Empathie bewahrt hat", so Lukas Leibe über seine Rolle, die ihm viel Freude bereite. „Als Schauspieler reizt es mich besonders, die vielen Schichten ihrer Persönlichkeit zu erforschen.“Der Schauspieler Lukas Leibe wurde in München geboren und wuchs in Braunschweig auf. Zuvor war er bereits in zahlreichen Theaterauftritten und in den ARD-Programmenundzu sehen. Seine Ausbildung schloss er in Berlin mit Auszeichnung ab.