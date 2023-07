«Tierärztin Dr. Mertens» verabschiedet sich stark

Quotennews

Das Zusammenspiel mit der Sachsenklinik hat in den vergangenen Wochen wunderbar funktioniert.

Am Dienstabend um 20.15 Uhr schickte Das Erste die 97. Folge vonauf Sendung. Susanne, deren Job an Dr. Elif Sahin ging, findet die Tierärztin mitgenommen vor. Der missbräuchliche Konsum von verschreibungspflichtigen Medikamenten stieg an. 4,05 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den Fall, der 18,1 Prozent Marktanteil brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,36 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent.Das frisch vermählte Paar Kathrin Globisch und Roland Heilmann haben weiter Unstimmigkeiten. In der 1019. Folge vongeraten die Beiden durch eine neue Patientin noch einmal aneinander. 4,12 Millionen Menschen sahen zu und verhalfen der blauen Eins zu 18,3 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen standen 7,7 Prozent auf der Uhr, die Reichweite belief sich auf 0,33 Millionen.Um 21.45 Uhr steuerte der Mitteldeutsche Rundfunk auch nochbei. Felix Seibert-Daiker berichtete über Zwangsarbeit in der DDR, das Stimmungsbild im Osten nach den AfD-Erfolgen und Chinas Einflüsse in der Landwirtschaft. Das halbstündige Magazin bekam 2,32 Millionen Zuschauer, wovon 0,26 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile wurden auf 11,5 Prozent bei allen sowie 6,3 Prozent bei den jungen Menschen beziffert.Um sich die Soaps «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» zu sparen, baute Das Erste die-Berichterstattung aus. Am Dienstag sahen zwischen 14.20 und 18:00 Uhr 0,69 Millionen Menschen zu, die 7,9 Prozent Marktanteil brachten. Die mehrstündige Übertragung, in der Belgier Jasper Philipsen sich den Etappensieg holte, verbuchte nur 0,07 Millionen junge Menschen und brachte 5,5 Prozent Marktanteil.