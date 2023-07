Quotennews

Drei Stunden «Guidos Deko Queen» war dann doch ein wenig zu viel. Der Vorabend lief trotz Reruns super.

Der Fernsehsender VOX setzte am Dienstag auf gleich vier Stunden Guido Maria Kretschmar. Am Nachmittag kam eine alte «Shopping Queen»-Folge aus Hamburg auf unterdurchschnittliche 5,9 Prozent bei den Werberelevanten. In der Primetime servierte die Fernsehstation dannIn der 180-minütigen Fernsehshow waren Mirja Du Mont, Renata Lusin («Let’s Dance») und Panagiota Petridou als Teilnehmerinnen dabei. Unter dem Motto „Colour up your Life“ traten die drei Frauen in den Wettkampf, der von 0,69 Millionen Menschen verfolgt wurde. Die Show sicherte sich einen Marktanteil von mauen dreieinhalb Prozent. In der Zielgruppe fuhr man 0,25 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit mittelmäßigen 6,4 Prozent bewertet.Zwischen 23.15 und 00.15 Uhr tischte manauf. Die alte Geschichte holte 0,33 Millionen Zuschauer und sorgte für 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Am Vorabend kamaus Osnabrück, eine Küchenfusion zwischen Japan und Frankreich erreichte 0,92 Millionen Zuschauer. Karin kochte vor 7,4 Prozent der Werberelevanten. Zwei-Ausgaben verzeichneten ab 16.00 Uhr 8,1 und 9,1 Prozent, eine alte-Geschichte fuhr neun Prozent Marktanteil ein.