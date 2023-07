«Local Hero» floppt auch im zweiten Anlauf

Quotennews

Immerhin war die Premiere von den Marktanteilen deutlich besser als im September 2022.

Mit dem Formatwollte ProSieben eine Zeitenwende beginnen. Am Sonntagabend sollten Factual-Challenges für Quote sorgen, doch nur 3,3 Prozent Marktanteil holte die Sendung am 18. September 2022. Nur 0,42 Millionen Menschen sahen zu, es folgte die vorübergehende Absetzung und auf dem Sendeplatz flimmerte fortan American Football über die Mattscheiben.Jetzt ist die Sendung am Dienstag beheimatet: Zum Auftakt musste Verona Pooth und Wigald Boning in einem Tuk-Tuk Kurierfahrten übernehmen. Die 135-minütige Fernsehshow erreichte 0,41 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 1,9 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten standen 0,20 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil wurde auf schlechte fünf Prozent beziffert.Zwischen 22.30 und 01.35 Uhr sollte die Showfür tolle Werte sorgen. 0,16 Millionen Menschen waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 5,0 Prozent. In der Zielgruppe erreichte man X Millionen, das führte zu X Prozent. Der «Local Hero»-Rerun fuhr in der Nacht noch mal 0,02 Millionen bei den Umworbenen ein und sicherte sich 3,7 Prozent.-Reporter Vincent Dehler packte am Dienstagvorabend am Flughafen an, Johannes Musial flog dafür nach Mexiko. Sie mussten sich der großen Stadt-Land-Held-Challenge beweisen: Während der eine Sitze ausbaute, musste der andere in Mexiko Ameiseneiern ernten. 0,48 Millionen Menschen verfolgten das von Aiman Abdallah moderierte Magazin, das auf 1,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den Umworbenen fuhr ProSieben 0,23 Millionen ein, sodass man auf 7,4 Prozent kam.