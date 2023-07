Zattoo startet drei neue FAST-Kanäle

TV-News

Zattoo erweitert sein Angebot an kostenfreien werbefinanzierten Streaming-Kanälen auf insgesamt 14.

Die Internetfernsehplattform Zattoo nimmt drei neue Sender der Plaion Pictures GmbH in sein Portfolio auf. Dabei handelt es sich um FAST-Channels, also konstenfreie und werbefinanzierte Streamingkanäle. Verfügbar sind diese für Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Die neuen Sender heißen Heimatkino, Fabella und TemporaTV. Heimatkino konzentriert sich auf eine Mischung aus volkstümlichen, emotionalen und unterhaltsamen Inhalten und das Beste aus fast 100 Jahren deutscher Filmgeschichte. Bei Fabella gibt es herzergreifende Spielfilme mit den besten Liebesfilmen, Dramen und Komödien, während TemproaTV auf Berichte aus aller Welt zum Thema Zeitgeschichte setzt.„Mit dem Start der drei neuen Sender bei Zattoo erweitern wir unser lineares Angebot und ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl neuer Inhalte. In diesem Jahr konzentrieren wir uns verstärkt auf den Ausbau der FAST-Channels und haben bereits 14 Sender in unser Programm aufgenommen”, kommentiert Constanze Gilles, Leiterin des Konsumentengeschäfts von Zattoo. „Dadurch bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine große thematische Vielfalt und Werbekunden gleichzeitig attraktive zusätzliche Werbemöglichkeiten.”