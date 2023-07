Kritischer GQ-Redakteur plant Spielfilm

Kino-News

Hinter den Kulissen der Verlagsbranche rumort es: Wurde ein Artikel offline genommen, weil ein Redakteur einen Film bei Warner Bros. plant?

Am 3. Juli veröffentlichte GQ.com eine heiße Story mit dem Titel "Wie Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav zum Staatsfeind Nummer eins in Hollywood wurde". Der Artikel, der von dem freiberuflichen Filmkritiker Jason Bailey verfasst wurde und Zaslav als einen Logan-Roy-esken Mogul anprangerte, verschwand schnell von der GQ-Website, während eine neue, freundlichere Version mit einer separaten URL auftauchte. Auch diese Version verschwand kurze Zeit später und ließ die Leser ratlos zurück.Aber spielte die Beziehung eines GQ-Redakteurs zu Warner Bros. eine Rolle bei der Abschwächung und letztendlichen Entfernung der Geschichte? GQ-Chefredakteur Will Welch produziert bei Warner Bros. einen Film mit dem Titel, der auf einem GQ-Artikel von Alex W. Palmer aus dem Jahr 2018 basiert. Jon M. Chu («Crazy Rich Asians») soll Regie führen und den Film produzieren, der von einer dreisten Verbrechenswelle in europäischen Museen handelt, die es auf chinesische Antiquitäten abgesehen hatte. Für das Projekt liegt bereits ein Drehbuch von Ken Cheng, Jessica Gao und Jimmy O. Yang vor.Quellen sagen, dass Welch an den Diskussionen über die Entfernung von Baileys ursprünglicher Geschichte beteiligt war und die Entscheidung traf, die überarbeitete Story zurückzuziehen, die etwa 500 Wörter kürzer als die veröffentlichte Version war. Dieselben Quellen sagen, dass sich Warner Bros. Discovery bei zwei GQ-Redakteuren, von denen einer Welch war, über den ursprünglichen Artikel beschwert hatte.Ein Vertreter von GQ sagte: "Ein am Montag von GQ veröffentlichter Artikel wurde vor der Veröffentlichung nicht ordnungsgemäß redigiert. Nachdem eine Überarbeitung veröffentlicht wurde, bat der Autor des Artikels um die Entfernung seines Namens, woraufhin GQ beschloss, den fraglichen Artikel nicht zu veröffentlichen. GQ bedauert den redaktionellen Fehler, der dazu führte, dass eine Geschichte veröffentlicht wurde, bevor sie fertig war.“"Der freiberufliche Reporter hat keinen Versuch unternommen, Warner Bros. Discovery zu kontaktieren, um den Inhalt des Artikels vor der Veröffentlichung zu überprüfen – eine gängige Praxis für jedes seriöse Nachrichtenunternehmen", sagte der Sprecher. "Wie es ebenfalls üblich ist, haben wir uns mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt und darum gebeten, zahlreiche Ungenauigkeiten zu korrigieren. Im Zuge dessen haben die Redakteure schließlich beschlossen, den Artikel zurückzuziehen.“