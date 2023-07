BBC Studios entwickelt «The Orange»

International

Das Format handelt von einer Familie, die im Zeugenschutzprogramm lebt.

Dave Thomas hat sich mit dem Schauspieler und Sohn Harrison Thomas zusammengetan, um die düstere Komödiefür die CBC und BBC Studios zu entwickeln. Die Vater-Sohn-Sitcom, die von der kanadischen Firma Project 10 Productions produziert wird, handelt von einer Familie, die Zeuge eines Bombenanschlags wird und von der Royal Canadian Mounted Police in ein Zeugenschutzprogramm in Rye, England, aufgenommen wird. Erst als sie in ihrem neuen Zuhause in Großbritannien ankommen, wird der Familie klar, dass die Mounties alle ihre Zeugen und Informanten in Rye abgeladen haben, darunter auch Kanadas härteste Verbrecher, die jetzt ihre Nachbarn sind.Die kanadischen Komiker und Schauspieler Dave Thomas und Rick Moranis spielten in den 1980er Jahren die bierseligen McKenzie-Brüder von «SCTV» und «Saturday Night Live». Ihre Show, mit der sie sich über die von der Regierung auferlegten Regeln für kanadische TV-Inhalte lustig machen wollten, wurde 1983 in die Kultkomödie «Strange Brew» umgesetzt und schaffte im selben Jahr auch den Sprung in die USA zu «SNL».Neben «The Orange» hat Project 10 Productions, das vor kurzem Shonna Foster zur Leiterin der Entwicklungsabteilung ernannt hat, sieben weitere Drehbuchserien bei Sendern in Entwicklung. Dazu gehört «Apres Ski», ein einstündiges CBC-Drama über einen privaten Ferienort im Familienbesitz, das von der Autorin Kathleen Robertson («Beverly Hills 90210») und dem ausführenden Produzenten Chris Cowles («Blockers») produziert wird.