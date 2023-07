«Breaking Bread»: Bloomberg mit neuem Format

US-Fernsehen

Die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, und die Senatoren Cory Booker und John Thune gehören zu den Gesetzgebern, die sich mit Moderator Alexander Heffner zusammensetzen.

Bloomberg Originals startet eine neue Serie mit dem Titel, in der ausführliche Gespräche mit einigen der führenden Politiker Amerikas bei ihren Lieblingsmahlzeiten zu sehen sein werden. In der Serie wird der Autor, Journalist und Moderator Alexander Heffner (PBS' «The Open Mind») im wörtlichen und übertragenen Sinne mit politisch und geografisch unterschiedlichen Gouverneuren und Senatoren der USA das Brot brechen. Gemeinsam diskutieren sie über alles, von der Lage der amerikanischen Demokratie und Wirtschaft über die Sicherheit und Moral der Nation bis hin zu künstlicher Intelligenz und natürlichen Ressourcen.«Breaking Bread» besteht aus Erzählungen und Interviews, die im ganzen Land geführt werden, und nutzt das Essen als Ausgangspunkt für die Erforschung der Biografien, politischen Anliegen und kulinarischen Vorlieben der ausgewählten Führungspersönlichkeiten und der Orte, die sie zu Hause haben. Die Macher der Sendung sagen, dass sich die Serie auf die Dinge konzentrieren wird, die die Amerikaner vereinen, anstatt auf die Dinge, die sie trennen, und darauf, wie man Probleme gemeinsam lösen und ein besseres Verständnis der Demokratie sowie wichtiger Themen und der Bundespolitik fördern kann.Die zehn Ausgaben enthalten Interviews mit Senator Cory Booker in Newark, N.J., Senator John Thune in Murdo, S.D., und Gouverneurin Janet Mills in ihrem Haus in Maine. Gouverneurin Michelle Lujan Grisham aus New Mexico, Gouverneur Spencer Cox aus Utah, Senatorin Shelley Moore Capito aus West Virginia und Gouverneur Doug Burgu aus North Dakota (der für das Präsidentenamt kandidiert) haben sich ebenfalls mit Heffner getroffen.