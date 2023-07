Ant und Dec setzen alte Serie fort

England

Hinter den Kulissen werkelt die «Kardashians»-Produktionsfirma Fulwell 73.

, das kultige britische Teenager-Drama, das Dutzende von Unterhaltungskarrieren ins Rollen brachte, ist zurück. Siebzehn Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge bei der BBC kehrt das Format mit zwei seiner ehemaligen Stars – Ant McPartlin und Declan Donnelly, die unter dem Namen Ant und Dec bekannt sind – ans Ruder zurück. Die «Kardashians»-Produzenten Fulwell 73 werden neben McPartlin und Donnellys Produktionsfirma Mitre Studios («Saturday Night Takeaway») als Koproduzenten auftreten. Das Serienrevival ist auch der Grund, warum Ant & Dec mit «Satuday Night Takeaway» eine Pause machen.Die 1989 gestartete Serie «Byker Grove» startete in einem Jugendclub in Newcastle und scheute sich nicht davor, harte Geschichten zu erzählen. Das Reboot richtet sich an ein generationenübergreifendes Publikum – einschließlich Teenagern und jungen Erwachsenen – das, so hoffen die Produzenten, von einer Mischung aus anspruchsvollen Geschichten und Nostalgie gefesselt sein wird.Donnelly sagte: "«Byker Grove» wird für uns immer etwas ganz Besonderes sein, denn es war die Sendung, mit der wir unseren Durchbruch hatten, und wir freuen uns sehr, dass wir mit Fulwell 73 zusammenarbeiten, um sie wieder aufleben zu lassen. Wir freuen uns darauf, diese Neuauflage einer ganz neuen Generation zu präsentieren, aber auch denjenigen, die sich so gerne an die Serie erinnern wie wir."McPartlin fügte hinzu: "Wir haben «Byker Grove» und dem Nordosten so viel zu verdanken, dass wir es kaum erwarten können, mit Fulwell 73 und dem Team zusammenzuarbeiten, um diese kultige Serie wieder zum Leben zu erwecken. Wir sprechen bereits über Charaktere und Handlungsstränge und sind gespannt auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen."