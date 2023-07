«The Witcher» dominiert die Netflix-Charts

International

Außerdem war der Spielfilm «The Extraction 2» ein weiteres Mal ein Hit.

Die Netflix-Eigenproduktionwar in der Woche vom 26. Juni bis zum 2. Juli mit 36,2 Millionen Stunden die Nummer eins auf der englischsprachigen Filmliste von Netflix und damit die dritte Woche in Folge an der Spitze. Bis heute hat der Blockbuster mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle über 100 Millionen Stunden Aufrufe. Auch der erste Teil von «Extraction» konnte sich mit 11,8 Millionen Stunden in der dritten Woche in den Top10 der Liste halten., basierend auf dem Roman von Tia Williams und mit Gabrielle Union und Keith Powers in den Hauptrollen, stieg mit 18,4 Millionen Stunden den zweiten Rang.Neu auf der Liste sind der Psychothriller(14,2 Millionen Stunden) mit Sarah Snook in der Hauptrolle und der von der Kritik gefeierte Animationsfilm(5,5 Millionen Stunden), der auf dem beliebten Webcomic und der Graphic Novel von ND Stevenson basiert.Auf der Fernsehseite landetemit 73,0 Millionen Stunden auf Platz eins der englischsprachigen Liste. Auch die erste Staffel landete in dieser Woche mit 17,2 Millionen Stunden in den Charts. Der Spitzenreiter der letzten Woche,, rutschte mit 28,0 Millionen Stunden auf Platz zwei ab, die dritte-Staffel folgte auf Platz drei mit 12,7 Millionen Stunden.war auf dem vierten Rang mit 26,1 Millionen Stunden.