«Hotel Barcelona» debütiert Anfang September

TV-News

Die neue Reihe bildet den Auftakt der neuen „Herzkino“-Saison.

Das ZDF hat den ersten Film der neuen „Herzkino“-Reiheterminiert. Der 90-Minüter wird am Sonntag, 10. September, im Programm sein und bildet damit gleichzeitig den Auftakt der neuen „Herzkino“-Saison im linearen Programm. Die Premiere der Reihe, die von Dreamtool produziert wird, steht vorab ab dem 2. September ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.Im Mittelpunkt der neuen Reihe steht die Familie der Hotelbesitzer sowie deren Angestellte: Laura Santos (Mina Tander) kehrt mit ihrem Sohn Pedro (Tristán López) zurück in die Nobelherberge ihrer Eltern, dem Ort ihrer Kindheit. Sie hofft, dass sich so nicht nur das zerrüttete Verhältnis zu ihrem eigenen Kind verbessert, sondern auch die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter Isabel (Inka Friedrich). Die Seniorchefin kämpft um das Überleben des ins Wanken geratenen Familienunternehmens: Teile des Gebäudes sind renovierungsbedürftig, und eine neue Hotelkette wirbt zusehends Gäste und Personal ab. Zum Glück hält Mateo Bonachera (Vladimir Burlakov) ihr die Treue. Der Hotel-Vize-Direktor hat es vom Tellerwäscher nach ganz oben geschafft und ist die rechte Hand von Isabel. Als deren Tochter Laura auftaucht, ist eine Anziehung zwischen den beiden spürbar. Doch diese Gefühle passen so gar nicht zu Mateos Lebensplänen.Die Drehbücher der ersten beiden Filme, die im vergangenen Herbst in Barcelona gedreht wurden, schrieben Sebastian Wehlings und Christian Lyra. Regisseur Christian Theede führte Regie. Als Produzent fungierte Stefan Raiser. Für das ZDF ist «Hotel Barcelona» bereits der dritte Neustart am Sonntagabend. Im Frühjahr starteten bereits «Familie Anders» und «Dr. Nice». Darüber hinaus probierte es der Mainzer Sender im vergangenen Herbst mit «Unterm Apfelbaum» und «Malibu». Allerdings hatte nur «Dr. Nice» durchschlagenden Erfolg und wurde bereits mit weiteren Folgen beauftragt.