Zum Staffelfinale dreht «Der Preis ist heiß» deutlich auf

Nachdem das Format in der vergangenen Woche eher geschwächelt hatte, waren nun über 500.000 Zuschauer mehr am Start.



Die Neuauflage vonwar diesen Sommer mit vier neuen Episoden zurückgekehrt, wovon gestern bereits die letzte ausgestrahlt wurde. Nach einem zufriedenstellenden Start hatte sich das Format zunächst sogar noch gesteigert. In der letzten Woche war man jedoch mit 1,38 Millionen Fernsehenden deutlich auf annehmbare 6,3 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren war lediglich eine solide Quote von 10,0 Prozent möglich gewesen.Gestern boten die Moderatoren Harry Wijnvoord und Thorsten Schorn zum vorerst letzten Mal, eine weitere Möglichkeit kuriose Preise zu gewinnen, wenn die Teilnehmenden ihr Talent beim Schätzen beweisen können. Nun war der Rückgang der vergangenen Woche vergessen, denn mit 1,89 Millionen Zuschauern sorgte man für einen neuen Staffelbestwert. Somit wurden gute 8,4 Prozent Marktanteil verbucht. Auch die 0,48 Millionen Umworbenen schoben sich mit einer Quote von 10,7 Prozent über den Senderschnitt.ProSieben wiederholte unterdessen die-Ausgabe, bei welcher Michael Herbig auf Rick Kavanian getroffen war. Über den Abend verteilt, interessierten sich im Schnitt 0,65 Millionen Neugierige für das Aufeinandertreffen. Dem Sender bescherte dies einen hohen Marktanteil von 4,3 Prozent. Die 0,26 Millionen Werberelevanten landeten bei einem knapp überdurchschnittlichen Ergebnis von 8,1 Prozent.