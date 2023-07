Interesse an RTLZWEI-Dokusoap «Daniela Katzenberger» steigt

Quotennews

Die zwei neuen Folgen lockten am gestrigen Abend zahlreiche Neugierige auf den Sender.



Weiterhin konnten interessierte Zuschauer im Rahmen der Dokusoapbei RTLZWEI das Leben der Promi-Familie verfolgen. In den zwei neuen Episoden flog die Familie unter anderem nach Köln, wo Daniela das Video zu ihrem eigenen Song „So bin ich und so bleib ich“ drehte. Trotz ersten Startschwierigkeiten stellte sich der Tag als voller Erfolg heraus und das Video war bald im Kasten.Mit 0,58 Millionen Fernsehenden landete man nun über dem Resultat der Vorwoche, was für einen guten Marktanteil von 2,6 Prozent sorgte. Man punktete vor allem in der Zielgruppe, welche aus 0,29 Millionen Jüngeren bestand. Hier kamen starke 6,5 Prozent zustande. Im Anschluss vergrößerte sich das Publikum auf 0,67 Millionen Menschen, was zu einer hohen Quote von 3,0 Prozent führte. Die 0,34 Millionen Umworbenen sorgten mit herausragenden 7,4 Prozent Marktanteil für einen neuen Bestwert seit knapp einem Jahr.Kabel Eins eröffnete die Primetime mit dem Kriegsdrama, wofür sich 0,67 Millionen Fernsehende interessierten. Dies spiegelte sich in guten 3,4 Prozent Marktanteil wider. Bei den 0,19 Millionen Werberelevanten wurden hohe 4,7 Prozent eingefahren. Es folgte der Actionthriller, welcher bei einem Publikum von 0,27 Millionen Menschen auf überzeugende 4,0 Prozent kletterte. Die 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen mit einer passablen Quote von 3,5 Prozent ein deutliches Stück zurück.