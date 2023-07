IATSE kündigt Grundprinzipien für KI-Technologie an

Vermischtes

In der Unterhaltungsbranche soll künstliche Intelligenz genutzt werden. Allerdings gibt es Regeln.

Die IATSE hat ihre Grundprinzipien für die Anwendung von KI-Technologien in der Unterhaltungsindustrie bekannt gegeben. In einer Erklärung sagte die IATSE, eine Gewerkschaft, die über 160.000 Techniker, Künstler und Handwerker in der Unterhaltungsindustrie vertritt: "Unser Ansatz als Gewerkschaft muss umfassend sein und sich auf Forschung, Zusammenarbeit, Bildung, politische und gesetzgeberische Lobbyarbeit, Organisationsarbeit und Tarifverhandlungen konzentrieren."Die Erklärung kommt zu einer Zeit, in der AI ein wichtiges Thema in den Verhandlungen von SAG-AFTRA und WGA bleibt. Zu den Grundsätzen, die für ihre Mitglieder festgelegt wurden, gehört ein umfassender Ansatz, der die Gewerkschaft und ihre Mitglieder dazu ermutigt, sich auf Forschung, Zusammenarbeit, Bildung, politische und gesetzgeberische Lobbyarbeit, Organisierung und Tarifverhandlungen zu konzentrieren", wenn es um KI und maschinelle Lerntechnologien geht.Die IATSE-Kommission für künstliche Intelligenz wird sich eingehender mit der Untersuchung von KI-Technologien befassen und sich dabei auf die Frage konzentrieren, wie diese die Landschaft der Arbeitsplätze in der Unterhaltungsindustrie im Zuständigkeitsbereich der IATSE umgestalten könnten.Neben der Forschung wird auch die Aufklärung über die neuen Technologien von grundlegender Bedeutung sein. In den IATSE-Grundsätzen heißt es: "Unsere Mitglieder haben das Recht auf angemessene Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten, um mit den durch KI verursachten Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld umgehen zu können. Wir werden weiterhin daran arbeiten, unsere Mitglieder mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um diesen technologischen Fortschritt zu bewältigen, und eine Kultur der ständigen Weiterbildung aufzubauen, sowohl durch die IATSE-eigene Abteilung für Aus- und Weiterbildung als auch durch den IATSE Training Trust Fund."