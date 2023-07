Rundschau

Eine weitere «Superman»-Geschichte erblickte das Licht der Welt, «Nimona» startete bei Netflix und «Marie Antoinette» ist sehr oft sehr verliebt.

«Verschickungskinder» (seit 3. Juli in der ARD Mediathek)

«Nimona» (seit 30. Juni bei Netflix)

«Marie Antoinette» (seit 21. Juni bei Disney+)

«My Adventures with Superman» (seit 6. Juli bei Adult Swim)

«Im Vorborgenen» (bei Netflix)

Nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1990er wurden rund 15 Millionen Kinder in Kuren geschickt - die sogenannte "Verschickung", eine meist sechswöchige Heimunterbringung. Der Zweck: Die Kinder sollten aufgepäppelt werden. Hochphase sind die 50er- und 60er-Jahre. Schätzungsweise jedes fünfte Kind kam damals in Kur.Ein Ritter wird eines Verbrechens bezichtigt und sucht Hilfe bei einer gestaltwandelnden Teenagerin, um seine Unschuld zu beweisen. Doch ist Nimona das Monster, das er töten soll?Marie Antoinette (Emilia Schüle) ist noch ein Teenager, als sie Österreich verlässt, um den Dauphin von Frankreich zu heiraten. Als sie in Versailles ankommt, muss sie die zahlreichen und komplexen Regeln des französischen Hofes befolgen. Marie Antoinette, die sich von der jungen Dauphine zur Königin des Stils und zu einer wahren Modeikone entwickelt, lernt schließlich die Regeln und Geheimnisse des Hofes kennen und versucht, Versailles nach ihrem eigenen Bild zu gestalten: frei, unabhängig und feministisch. Doch ihre Erfolge rufen Eifersucht und Rivalität hervor. Diffamierende Pamphlete und hartnäckige Gerüchte über ihr Privatleben untergraben ihren Status, und ihre Gegner innerhalb der königlichen Familie versuchen alles, um sie zu stürzen.«My Adventures with Superman» ist eine fortlaufende Coming-of-Age-Geschichte, die die Zwanzigjährigen Clark Kent, die kluge und engagierte Lois Lane und ihren besten Freund Jimmy Olsen dabei begleitet, wie sie entdecken, wer sie sind und was sie gemeinsam als investigatives Reporterteam beim Daily Planet erreichen können. Die Geschichte folgt Clark, wie er seine geheime Identität als Superman aufbaut und seine eigene mysteriöse Herkunft erforscht. Lois, die auf dem Weg ist, eine Starreporterin zu werden, tut sich mit dem Fotografen Jimmy Olsen zusammen, um die wichtigen Geschichten zu schreiben.In der Serie wird die Geschichte von vier jungen Frauen erzählt, die nach Schicksalsschlägen in der Villa der düsteren Bordell-Mutter Umm Noura landen, einer Art orientalischer Cruella De Vil.