Digital Natives: Taynara Wolf

Fabian Riedner von 10. Juli 2023, 11:53 Uhr

Die junge Schauspielerin war schon im Finale von «Germany’s Next Topmodel», spielte in zwei Serien mit und dreht jetzt für «Alles was zählt».

Wofür brennst du in deinem Beruf?

Die Arbeit mit Emotionen!



Welche Dinge benötigst du im Alltag?

Am liebsten immer Sonne, gesundes Essen und Bewegung.



Wo informierst du dich?

Internet und Podcasts.



Mit wem aus der Branche möchtest du einmal zusammenarbeiten?

Johnny Depp :D, ich liebe sein Schauspiel!



Welche Lebensweisheit hat dich positiv beeinflusst?

Du bist verantwortlich für deine Emotionen



Wie schaltest du abends ab?

Mit meiner Pflege-Routine



Wie hältst du dich fit?

Viel Bewegung im Alltag und ich liebe Kurse wie Tanzen und Pilates.



Welche Social-Media-Apps nutzt du?

Instagram und Tiktok



Welches Spiel zockst du gerne auf dem Computer, der Konsole oder dem Smartphone?

Mario Kart auf der WII



Streaming, Abos & Co: Wofür bezahlst du monatlich?

Alles!



