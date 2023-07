Primetime-Check

Kabel Eins baute auf «Yes we camp!» auf Neuware, alle anderen Sender zeigten um 20:15 Uhr Wiederholungen. Wie lief es für die Doku-Soap?

Das Erste wiederholte am Sonntag den Dresdner„Parasomnia“ aus dem Jahr 2020 und brachte es auf 4,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem starken Marktanteil von 18,8 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren waren 12,5 Prozent drin.folgten danach noch 2,12 Millionen Seher, die Talkshow verbuchte Marktanteile von 10,4 beziehungsweise 8,5 Prozent. Im ZDF gingmit der Wiederholung von „Wachgeküsst“ auf Sendung. Den Herzkino-Film sahen 3,27 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden schwache 4,6 Prozent ausgewiesen. Fürundblieben 3,52 und 2,38 Millionen dran. Die AGF wies Marktanteile von 16,3 und 14,9 Prozent bei allen sowie 6,9 und 3,4 Prozent bei den Jüngeren aus.Als einziger Sender präsentierte Kabel Eins in der Primetime frische Ware in Form von. Die Doku-Soap sammelte 0,84 Millionen Zuschauer ein, was in der Zielgruppe für grandiose 7,1 Prozent Marktanteil sorgte. VOX zeigte ein alte-Folge, bei der sich Tim Mälzer mit Marin Klein duellierte. 0,81 Millionen waren dabei, die dreieinhalbstünde Sendung erntete ebenfalls starke 9,5 Prozent bei den Umworbenen.Alle anderen Sender verwerten Spielfilme erneut, was RTL am besten gelang.sicherte sich 1,08 Millionen Zuschauer und 10,0 Prozent beim werberelevanten Publikum. Sat.1 fuhr mit «Mission: Impossible – Fallout» ► 1,28 Millionen Zuschauer ein, während «Kong: Skull Island» ► 1,15 Millionen Zuschauer erreichte. Die beiden Unterföhringer Sender brachten es auf 8,8 und 8,5 Prozent bei den Jüngeren. RTLZWEI präsentierte den Epidemie-Filmund war bei 0,61 Millionen beliebt. In der Zielgruppe schnitt man mit 4,9 Prozent respektabel ab.