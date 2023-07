«Kommissarin Lucas»-Wiederholung gewinnt den Samstag

Quotennews

Wie schon in der Vorwoche gewinnt eine ZDF-Krimi-Wiederholung den Samstag.

Die ZDF-Krimi-Wiederholungen zum Samstagabend bleiben offensichtlich unantastbar. In der Vorwoche holte «München Mord» mit einer Wiederholung und 4,44 Millionen Zuschauern den Sieg nach Mainz, gestern solltemit dem Fallglänzen. Insgesamt holte der im Februar 2021 erstmals gesendete Kriminalfall 3,63 Millionen Zuschauer zum Zweiten Deutschen Fernsehen, es ergab sich so ein Marktanteil von starken 20,8 Prozent. In der jüngeren Zuschauerschaft spielte schon der Samstags-Krimi in der Vorwoche keine wirkliche Rolle, so holte auch Ellen Lucas lediglich 0,25 Millionen Jüngere ab, der Marktanteil von 8,9 Prozent geht in Ordnung.Das Erste kam unterdessen mit derauf deutlich weniger Zuschauer. Allein schon bei dem Ensemble aus Barbara Schöneberger und Hans Sigl in der Moderation und musikalischen Stars wie Andrea Berg, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Howard Carpendale, Maite Kelly oder auch Matteo Bocelli sollte man von einem derartigen Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen viel erwarten dürfen. Am Ende kamen eher ernüchternde 2,74 Millionen Zuschauer zusammen, wenn auch in keiner Weise von einem Flop gesprochen werden kann. Am jungen Markt kam die Show mit 0,19 Millionen Zuschauern etwas besser an, dies bildet sich in einem ordentlichen Marktanteil von 6,5 Prozent ab. Insgesamt reichte es zu 16,4 Prozent am TV-Markt.Gegen den ZDF-Krimi hatte der Schlager- und Pop-Abend demnach keine Chance. Selbstverständlich hinkt der Vergleich etwas, da im Ersten bis 23:15 Uhr durchgesendet wurde und im Zweiten «Kommissarin Lucas» bereits um 21:45 Uhr übergeben konnte. Doch auchim Krimi-Anschluss war mit 3,33 Millionen Zuschauern noch besser als der ARD-Musik-Abend. Mit jüngeren Zuschauern waren hier 8,2 Prozent am Markt bei 0,26 Millionen Fernsehenden möglich. Insgesamt holte der zweite Krimi am Abend 19,6 Prozent am TV-Markt.