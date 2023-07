«Jetzt knallts» schlägt auch in Woche zwei nicht ein

Quotennews

Ein «Extra Spezial» beschäftige sich mit den angeblich häufiger auftretenden Messerangriffen bei Jugendlichen. Die 50-minütige Sendung kam auf 0,74 Millionen Interessierte.

Die zweite und vorerst letzte Folge der RTL-Sendungtat sich erneut schwer und erreichte nur 1,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil wurde auf schwache 5,3 Prozent beziffert, sodass die Produktion von BBC Studios Germany erneut unterhalb des Senderschnitts blieb. Es folgten nur 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige der Moderation von Laura Wontorra. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf magere 8,0 Prozent.Mit «Jetzt knallt’s» lief es somit auch nicht besser als für die zuletzt gesendete Quiz-Show. Das von Chris Tall moderierte Format war nach schwachem Abschneiden aus dem Programm geflogen. Vor acht Tagen sorgte «Jetzt knallt’s» für 1,41 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent bei den Umworbenen, was in etwa dem Niveau von «The Wheel» entsprach.Im Nachgang an die Unterhaltungsshow servierte RTL Nachrichten, die 0,94 Millionen Menschen sahen.verzeichnete einen Marktanteil von 5,0 Prozent. Beim jungen Publikum standen 0,31 Millionen sowie 7,2 Prozent zu Buche. Zwischen 22:35 und 23:25 Uhr stand «Extra»-Reporterin Angelique Geray im Mittelpunkt, die der Frage nachging, ob sich Messerangriffe von Jugendlichen in den vergangenen Wochen und Monaten tatsächlich gemehrt hatten. Der Reportage folgten 0,74 Millionen Zuschauer, darunter 0,25 Millionen werberelevante. Die Marktanteile wurden auf 4,8 und 7,5 Prozent beziffert. Trotz der schwachen Zahlen lässt sich festhalten, dass RTL einen guten Audience-Flow geschaffen hatte, denn das 35-minütigeerreichte ebenfalls 0,74 Millionen Menschen. In der Zielgruppe stieg das Interesse sogar auf 0,28 Millionen, sodass der Marktanteil auf 12,1 Prozent in die Höhe schoss.