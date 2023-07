Sommerkino sichert dem Ersten die Marktführung bei den Jüngeren

Quotennews

«Das perfekte Geheimnis» war das gefragteste Programm bei den 14- bis 49-Jährigen am Montagabend. Carl Sievers besorgte dem ZDF die größte Reichweite des Tages.

9,91 Millionen Zuschauer verfolgten am 15. März 2021 den Krimi, was von der Sendereihe um Peter Heinrich Brix alias Carl Sievers nur einmal überboten worden ist. Am Montagabend wiederholte das ZDF den 90-Minüter und sackte erneut die größte Reichweite des Tages ein. 5,52 Millionen Zuschauer schalteten den Mainzer Sender um 20:15 Uhr ein, was einem Marktanteil von grandiosen 24,8 Prozent entsprach.Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es nicht ganz so gut, Sievers schlug sich aus Quotensicht dennoch beachtlich. Mit 0,26 Millionen Jüngeren waren 5,8 Prozent drin, damit fehlten nur rund anderthalb Prozentpunkte zum Senderschnitt. Diesen übertraf im Ersten klar und deutlich der „ARD-Sommerkino“-Film «Das perfekte Geheimnis» ► , der beim jungen Publikum zum gefragtesten Programm des Tages avancierte.Den 105-minütigen Spielfilm sahen 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige. An gestrigen Abend entsprach dies einem hohen Marktanteil von 15,4 Prozent. Damit konnte um diese Uhrzeit auch kein Privatsender mithalten. Insgesamt erreichte der Film von Bora Dagtekin 2,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil belief sich auf solide 11,9 Prozent.