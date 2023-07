3 Quotengeheimnisse

Im Rhein-Ruhr-Gebiet wurden am Wochenende die Finals ausgetragen. Wir haben spannende Geschichten.

Die deutschen Fernsehzuschauer sind Leichtathletik-Fans: Die höchste Reichweite bei den vergangenen vier Tagen war die Übertragung mehrerer Wettkämpfe aus diesem Bereich. Der Block am Sonntag ab 15.02 Uhr holte 2,39 Millionen Zuschauer und 14,5 Prozent. Es waren nur 0,35 Millionen junge Menschen dabei, der Marktanteil belief sich mit 11,1 Prozent auf einem Spitzenwert.Die schwächste Reichweite des viertägigen Events wurde am Samstagmorgen verbucht. Ab 10.30 Uhr holte der Triathlon nur 0,40 Millionen Fernsehzuschauer. Das Zweite Deutsche Fernsehen erreichte mit der Übertragung nur 8,2 Prozent, was ungefähr nur die Hälfte des durchschnittlichen Marktanteils ist. Bei den jungen Menschen waren 0,08 Millionen dabei, dies reichte aber zu guten 7,5 Prozent.BMX, die Abkürzung steht für Bicycle Motocross, ist noch eine recht junge Radsport-Disziplin. 1,41 Millionen Menschen sahen am Sonntag um 14.15 Uhr den Wettbewerb, der in der Duisburger Landschaftspark Gießhalle stattfand. Der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 12,5 Prozent. Mit 0,32 Millionen jungen Menschen fuhr man aber mit 14,6 Prozent den besten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein.