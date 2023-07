«Der König von Palma» ist nicht der König der Quoten

Quotennews

Bereits die Ausstrahlung der ersten Staffel war bei RTL alles andere als ein Erfolg. Runde zwei enttäuschte völlig.

An Karfreitag, Ostermontag 2022 und dem folgenden Dienstag sendete RTL die erste Staffel von, die etwa 1,3 Millionen Zuschauer erreichte. Nun startete die Serie mit Henning Baum, Heike Makatsch und Sonja Kirchberger wieder durch. „Die Allianz“ handelt vom Boom in der Saison 1992 und der Bieradler hat rund um die Uhr geöffnet. Die Staffelpremiere sicherte sich 1,17 Millionen Zuschauer und holte schwache 5,6 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 0,23 Millionen und maue 6,2 Prozent ein.Folge zwei, „Hitzewelle“, beschäftigte sich mit misslungen Expansionsplänen. Das ließen sich 1,11 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, 0,23 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Produktion von UFA Fiction sicherte sich 5,4 Prozent bei allen sowie 5,7 Prozent bei den Werberelevanten. Mit der dritten Geschichte „Durchbruch“ holte man 0,97 Millionen und 5,8 Prozent, in der Zielgruppe sicherte sich das Format noch 0,18 Millionen und 5,0 Prozent.Das einstündigeerreichte 0,76 Millionen Menschen, die Sendung mit Mareile Höppner informierte über das Krankheitsbild Störung der Fettverbrennung. Das sahen 6,6 Prozent der Zuschauer. Bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen gemessen, sodass man sich über 8,0 Prozent freuen konnte. Dasholte noch 0,65 Millionen Zuschauer, ab Mitternacht wurden 9,7 Prozent in der Zielgruppe gemessen.