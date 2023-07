Sport1 verpflichtet Katharina Kleinfeldt von Sky

TV-News

Kleinfeldt wird bei Münchner Sportsender Jana Wosnitza ersetzen, die nach Köln zu RTL Deutschland gewechselt war.

Nicht nur das Transferkarussell dreht sich im Fußball derzeit rasant, sondern auch bei den TV-Sendern selbst. Sport1 verabschiedete zuletzt Jana Wosnitza, die für den Sportsender unter anderem beim «Doppelpass» aktiv war, in Richtung Köln, wo sie für RTL Deutschland künftig American Football aus der NFL begleiten wird. Sport1 hat nun eine Nachfolgerin für Wosnitza präsentiert und ist bei Sky fündig geworden. Man hat sich die Dienste von Katharina Kleinfeldt gesichert, die aktuell für den Bezahlsender noch in Wimbledon aktiv ist.Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt Kleinfeldt beim neuen Arbeitgeber allerdings nicht, denn sie soll bereits am 29. Juli beim ersten Samstagabend-Spiel der 2. Bundesliga ihr Debüt für Sport1 geben. Für sie ist dies allerdings kein Neuland, denn die Moderatorin, die seit 2015 für Sky arbeitet, begleitete seit der Saison 21/22 die 2. Liga für den Pay-TV-Anbieter. Neben Kleinfeldt wird auch weiterhin Ruth Hofmann bei den Zweitliga-Livespielen als Moderatorin im Einsatz sein. Darüber hinaus wird Kleinfeldt ebenso wie Hofmann ab der neuen Saison in der Co-Moderationsrolle im «Doppelpass» an der Seite von Florian König zu sehen sein. Hinzu kommt für Kleinfeldt die Aufgabe als Co-Moderatorin im «Fantalk» gemeinsam mit Thomas Helmer. Ende des Jahres begleitet die 30-Jährige zudem die Darts-Weltmeisterschaft.„Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe bei Sport1! Sowohl darauf die 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend zur Prime Time zu präsentieren als auch auf komplett neue Herausforderungen wie zum Beispiel Darts. Da wird der Zuschauer mich nochmal neu kennenlernen. Ich mich übrigens auch. Aber genau die Herausforderung mag ich!“, wird Katharina Kleinfeldt in einer Sport1-Mitteilung zitiert.Michael Langkau, Director Live von Sport1 und Mitglied der Chefredaktion, und Stefan Thumm, Director Talk und Mitglied der Chefredaktion, erklären in einem gemeinsamen Statement: „Katharina Kleinfeldt passt aufgrund ihrer Vita und vielseitigen Erfahrungen hervorragend zu Sport1 und unseren wichtigen Fußballsendungen. Mit ihrer offenen, herzlichen Art und ihrer Leidenschaft für den Sport wird sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darüber hinaus auch bei der Darts-WM hervorragend unterhalten.“