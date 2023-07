Quotencheck

ProSieben hat die achte und letzte Staffel der Fernsehserie gesendet. Die Reichweiten waren mickrig, aber die Quoten gut.

Im Sommer 2021 strahlte NBC die letzten Folgen der Sitcom «Brooklyn Nine-Nine» aus, die dann schließlich am 30. Dezember 2022 bei Netflix aufrufbar waren. Nach weiteren sechs Monaten landete die achte Staffel mit insgesamt zehn Folgen bei ProSieben . Die Serie bei der roten Sieben zu finden, war aber nicht gerade einfach.Die achte und finale Staffel startete am Mittwoch, den 21. Juni, um 12.50 Uhr. „Die Guten“ erreichte nur 0,18 Millionen Zuschauer und fuhr 2,6 Prozent Marktanteil ein. Mit nur 0,15 Millionen Werberelevante waren schon zwölfeinhalb Prozent Marktanteil möglich. Eine halbe Stunde später war die zweite Folge namens „Das Haus am See“ geplant, die 0,20 Millionen Zusehende hatte und 2,7 Prozent erreichte. Unter den jungen Zusehenden befanden sich nun 0,16 Millionen, die einen Marktanteil von 14,0 Prozent mitbrachten.Danach mussten sich die Fernsehzuschauer eine Woche gedulden. Ende Juni ging es um 11.25 Uhr mit „Die blaue Grippe“ weiter, die 0,11 Millionen Zuschauer hatte. Alle Zuschauer gehörten zu den Umworbenen, sodass man sich einen Marktanteil von 11,2 Prozent Marktanteil schnappte. Bei der zweiten Folge hielt man die absoluten Werte, allerdings waren nur noch 10,8 Prozent drin.Bei Folge drei des Tages, die den Titel „PB & J“ trug, waren erneut alle Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt. 0,10 Millionen Zuschauer erreichten 9,2 Prozent in der Zielgruppe. Die zwei weiteren Episoden, die ProSieben an diesem Mittwoch zeigte, hießen „Benutzt“ und „Der einzig wahre Boyle“ und erstreckten sich bis 13.45 Uhr. 0,09 und 0,10 Millionen Zuschauer waren dabei, davon waren jeweils 0,08 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Die Marktanteile wanderten mit 7,1 und 7,5 Prozent in den unterdurchschnittlichen Bereich.Fans der Serie mussten eine weitere Woche waren, um das Finale zu sehen. Um 11.35 Uhr kam die drittletzte Folge namens „Erneuerung“, die 0,12 Millionen Zuschauer hatte und auf 10,6 Prozent kam. Der Zweiteiler „Der letzte Coup“ sicherte sich 0,12 sowie 0,13 Millionen, bei den Umworbenen wurden 0,11 und 0,12 Millionen angezeigt. Die Marktanteile wurden dieses Mal auf 11,2 und 10,9 Prozent beziffert.Die achte und finale «Brooklyn Nine-Nine»-Staffel fand am 5. Juli 2023 ihr Ende. Diese zehn Folgen begeisterten im Durchschnitt 0,13 Millionen Zuschauer, die einen Marktanteil von sehr schlechten zwei Prozent brachten. Unter den Werberelevanten befanden sich lediglich 0,11 Millionen Fernsehzuschauer, damit waren aber noch gute 10,5 Prozent möglich.