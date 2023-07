«Grill den Henssler»-Sommerstaffel startet Anfang August

TV-News

Es wird die umfangreichste Sommer-Runde aller Zeiten. Zum Auftakt grill Henssler gegen Tim Mälzer. Außerdem kommt das «VOXtours»-Comeback auch zum großen VOX-Sender.

Die zurückliegenden-Staffel verzeichnete äußerst wechselhafte Ergebnisse und fuhr Zielgruppen-Quoten zwischen mäßigen 5,0 und starken 10,4 Prozent ein. Das Staffelfinale liegt keine zwei Monate zurück, da hat VOX bereits neue Folgen angekündigt. Am 6. August startet die Kochshow mit Steffen Henssler in seine-Runde, die in diesem Jahr mit insgesamt sieben neuen Folgen so umfangreich wie nie zuvor ausfällt. Im vergangenen Jahr umfasste die Sommer-Runde fünf Ausgaben, zuvor waren vier Folgen die Regel (außer 2016).Los geht es auf der Seebühne in Magdeburg direkt mit einer Spezial-Folge, denn Tim Mälzer fordert Henssler heraus. VOX verspricht eine „Vorspeise à la «Mälzer und Henssler liefern ab!», einen Hauptgang in der «Kitchen Impossible»-Variante und ein Dessert in klassischer «Grill den Henssler»-Manier. In den weiteren Shows, die wie üblich von Laura Wontorra moderiert werden, treten Gustav Schäfer, Knossi und Evelyn Burdecki (Koch-Coach: Alexander Wulf, 13. August), Chryssanthi Kavazi, Bruce Darnell und Oliver Pocher (Koch-Coach: Ali Güngörmüs, 27. August), Martin Rütter, Ilka Bessin und Eko Fresh (Koch-Coach: Johann Lafer, 3. September), im Coach-Special am 10. September Ali Güngörmüs, Lucki Maurer und Ralf Zacherl sowie im Staffelfinale am 17. September Sven Martinek, Tahnee und Jan Köppen (Koch-Coach: Ralf Zacherl) an. Zudem kommt es am 20. August zum „Special: Henssler vs. Barth“, in dem Mario Barth von den Gebrüdern Eggert gecoacht wird und im Hauptgang von Detlef Steves und Ilka Bessin unterstützt wird.Am gleichen Tag wie der «Grill den Henssler»-Staffelstart kommt es im Sonntagnachmittag-Programm zum VOX-Comeback von. Das Reisemagazin feierte seine Neuauflage im Mai zunächst bei VOXup, nun ist die Reise von Moderatorin Anni Dunkelmann mit Motsi Mabuse nach Südafrika am 6. August um 16:00 Uhr auch im Hauptprogramm zu sehen.