«Mission Impossible» könnte 90 Millionen einspielen

Kino-News

Allein in den Vereinigten Staaten könnte der Spielfilm von Tom Cruise durch die Decke gehen.

«Indiana Jones 5» konnte keine tollen Einnahmen verzeichnen, nun haben Paramount und Skydance mit dem Action-Abenteuerviel vor: Es wird erwartet, dass der Big-Budget-Blockbuster zwischen Freitag und Sonntag mindestens 60 Millionen Dollar einspielt. Alles, was darüber hinausgeht, würde einen neuen Benchmark für das Eröffnungswochenende der langjährigen, weltumspannenden Spionageserie setzen. «Mission: Impossible – Fallout» hält derzeit den Rekord mit 61 Millionen Dollar, gefolgt von «Mission: Impossible II» mit 57,8 Millionen Dollar.Der siebte Teil von «Mission: Impossible 7» startet am Mittwoch, um von den lukrativen Imax-Leinwänden zu profitieren, bevor Christopher Nolans «Oppenheimer» ab dem 21. Juli drei Wochen lang die gesamte Fläche des Premium-Großformats für sich beansprucht. In den ersten fünf Tagen des Kinostarts wird erwartet, dass «Dead Reckoning Part One» zwischen 85 und 95 Millionen Dollar in Nordamerika und 160 Millionen Dollar an den internationalen Kinokassen einspielen wird, so dass der Film weltweit einen Start von 250 Millionen Dollar erreichen wird.«Dead Reckoning Part One» ist der einzige neue Kinostart an diesem Wochenende und wird nicht viel Konkurrenz durch andere Titel haben, zumal das Interesse an «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», der Ende Juni startete und an seinem zweiten Wochenende von «Insidious: The Red Door» entthront wurde, bereits nachgelassen hat. In Deutschland geht der Film erst kommende Woche los.«Mission: Impossible»-Filme neigen zu bescheidenen Eröffnungswochenenden, aber sie bleiben in der Regel eine Weile auf der Leinwand. «Fallout» aus dem Jahr 2018, das jüngste Abenteuer mit Cruises Teflon-Agenten Ethan Hunt, beendete seine Laufzeit mit 791 Millionen Dollar weltweit und ist damit der bisher größte Kassenschlager.