SPI/FilmBox startet mehrere Kanäle in Frankreich

Das Canal+-Unternehmen arbeitet mit dem Telekommunikationsanbieter Free zusammen.

SPI/FilmBox und Free, einer der führenden Telekommunikationsanbieter Frankreichs, schließen einen neuen Distributionsvertrag für acht SPI-Kanäle ab und verlängern den Vertrag über die Ausstrahlung von FightBox, einem Programm für gemischte Kampfsportarten. Für die Zuschauer, die Zugang zu den Kanälen haben möchten, stehen verschiedene Paketoptionen zur Verfügung. Die Zuschauer können entweder FightBox, Dizi, FilmBox Arthouse und DocuBox einzeln abonnieren oder die folgenden zwei Einzelpakete erwerben: das Entertainment-Paket mit FightBox, Fast&FunBox, Gametoon und 360 TuneBox oder das Male-Paket, das das gleiche Angebot zusätzlich zu den Kanälen Erox und Eroxxx enthält."Durch unsere Vereinbarung mit Free sind wir in der Lage, den französischen Zuschauern die Welt der Unterhaltung in verschiedenen Paketen anzubieten, so dass sie die Kanäle, die ihren Interessen entsprechen, entweder a la carte oder in einem eigenständigen Paket zu wettbewerbsfähigen Preisen empfangen können", kommentierte Georgina Twiss, Geschäftsführerin Westeuropa und Afrika bei SPI International.Zusätzlich zu FightBox gehören zu den Kanälen, die in der Vereinbarung enthalten sind, SPIs türkische Drama-Serien-Drehscheibe Dizi und FilmBox Arthouse, die Weltkino-Klassiker bietet. Gametoon widmet sich Gaming-Inhalten, die von echten Gaming- und Esports-Enthusiasten erstellt werden; Fast&FunBox bietet actionreiche Programme, die sich mit Adrenalinsportarten befassen; DocuBox bietet preisgekrönte Dokumentarfilmprogramme, 360 TuneBox präsentiert jede Woche neue Musik mit aufstrebenden Künstlern von heute, und Erox und Eroxxx präsentieren Unterhaltung für Erwachsene.