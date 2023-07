Primetime-Check

Wie erfolgreich war das ZDF mit seiner Putin-Dokumentation? Punktete «Local Hero» bei ProSieben?

Gleich zwei Mal wurdeim Ersten gesendet, die Folgen schnappten sich 3,70 und 3,94 Millionen, die Marktanteile lagen bei 17,6 und 18,3 Prozent. Selbst beim jungen Publikum sah es mit 11,1 und 10,3 Prozent gut aus.undwaren noch für 2,15 und 2,38 Millionen Menschen interessant, die Formate schnappten sich 10,9 und 14,4 Prozent. 6,6 und 9,3 Prozent wurden beim jungen Publikum erzielt.hieß die Dokumentation, die das ZDF vor 1,79 Millionen Menschen sendete und 8,5 Prozent Marktanteil brachte.undfuhren 1,68 und 3,09 Millionen ein, die Marktanteile beliefen sich auf 7,8 und 15,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen spülte der Abend 9,5, 6,7 und 10,2 Prozent ein.erreichte ab 22.15 Uhr noch 1,39 Millionen Zuschauer, das waren 8,7 Prozent bei allen und 7,5 Prozent bei den jungen Menschen.ProSieben erreichte mit0,31 Millionen und verbuchte schlechte 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Drei Geschichten vonerzeugten 1,17, 1,11 und 0,97 Millionen Zuschauer und fuhren 6,2, 5,7 und 5,0 Prozent in der Zielgruppe ein.brachte Sat.1 0,97 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent bei den jungen Menschen, eine alte-Folge wollten noch 1,05 Millionen Menschen sehen. Der Marktanteil sank auf 5,4 Prozent. VOX setzte auf zwei-Geschichten, die 0,86 und 0,66 Millionen brachten. In der Zielgruppe waren 7,4 und 8,2 Prozent dabei.Kabel Eins wiederholte den George-Clooney-Spielfilmund sicherte sich 0,95 Millionen und gute 5,7 Prozent bei den Umworbenen.undunterhielten 0,65 und 0,69 Millionen Menschen bei RTLZWEI, die Sendungen erzielten 7,6 und 8,0 Prozent Marktanteil.