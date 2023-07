SAG-AFTRA nimmt Schlichtung an

Vermischtes

Der Schauspielerverband möchte allerdings die Vertragsfrist nicht verlängern.

Die SAG-AFTRA hat in letzter Minute einem Schlichtungsantrag auf Bundesebene zugestimmt, will aber die Frist für den Abschluss des Vertrags nicht über Mittwoch um Mitternacht hinaus verlängern. Damit bliebe einem Vermittler relativ wenig Zeit, um einen Streik abzuwenden, der bereits am Donnerstagmorgen beginnen könnte. In einer Erklärung vom Dienstagnachmittag betonte die Gewerkschaft, dass "die Zeit abläuft" und machte deutlich, dass die Beziehungen zwischen den beiden Seiten extrem angespannt seien.Die Gewerkschaft erklärte, sie sei weiterhin entschlossen, bis zum Ablauf der Frist eine Einigung zu erzielen, fügte aber hinzu: "Wir sind nicht zuversichtlich, dass die Arbeitgeber die Absicht haben, eine Einigung auszuhandeln." "Die AMPTP hat unser Vertrauen missbraucht und den Respekt, den wir für sie in diesem Prozess haben, beschädigt", sagte die Gewerkschaft. "Wir werden uns nicht durch diesen zynischen Trick manipulieren lassen, um eine Verlängerung zu erreichen, obwohl die Unternehmen mehr als genug Zeit hatten, einen fairen Deal zu machen."Die Alliance of Motion Picture and Television Producers schlug vor, den Federal Mediation and Conciliation Service einzuschalten, um eine Einigung zu erzielen. Dana Walden und Alan Bergman von Disney, David Zaslav von Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos von Netflix und Zack Van Amburg von Apple hielten am Montag Telefonkonferenzen ab, in denen sie dem Plan zustimmten, eine Schlichtung zu suchen.