DMAX setzt im August auf Neustart «Helden  Wir liefern ab»

TV-News

DMAX hat eine neue Staffel vonangekündigt. In vier Folgen wird der deutsche Auswanderer Manfred Gilow, welcher vier Jahre als „Chief of Police“ in Texas tätig war, begleitet. Nun engagiert er sich für Betroffene eines Hurricanes in Florida. Die Episoden werden ab dem 15. August immer dienstags um 21.15 Uhr ausgestrahlt.Nach 20 Jahren Polizeidienst, will Gilow erst einmal Abstand in Florida gewinnen, wo er sich 2018 ein Grundstück gekauft hatte. Doch kaum angekommen im neuen Lebensabschnitt, überschlagen sich die Ereignisse in Florida. Hurrikan Ian verwüstet große Teile des Südens des Sunshine State. Gemeinsam mit seinen Freunden David und Janet macht sich Gilow auf, um den Menschen in der stark betroffenen Region zu helfen. Im Auftrag von Warner Bros. Discovery Deutschland produzierte die Fabiola GmbH mit Georg Schierl als Producer die Sendung.Darüber hinaus gibt die neue Eigenproduktionin 15 Folgen, Einblicke in die Logistikbranche. Darunter auch, welchem Druck die Arbeiter standhalten müssen, was sie an ihrer Aufgabe erfüllt und was sie zu Helden macht. Ausgestrahlt werden die Folgen ab dem 28. August immer montags bis freitags um 19.15 Uhr. Deutschland zählt weltweit zu den Spitzenreitern in der Logistik, wobei rund 3,35 Millionen Transport-Profis rund um die Uhr dafür sorgen, dass Waren ihr Ziel erreichen. Insbesondere gibt die Sendung exklusive Einblicke in die täglichen Abenteuer und hinter die Kulissen, die es in der Branche bisher selten gab. Die Sendung wurde von der Janus TV GmbH im Auftrag von Warner Bros. Discovery mit Nina Kleine-Vogelpoth als Producerin produziert.