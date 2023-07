Emmys sollen verschoben werden

US-Fernsehen

Der Fernsehsender FOX möchte die Verleihung erst im Januar programmieren.

Die Television Academy und FOX streiten darüber, wann die 75. Emmy-Verleihung in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll, für den wahrscheinlichen Fall, dass sie die Zeremonie verschieben müssen. Die Academy würde die Verleihung gerne in den November verlegen (wie sie es auch 2001 getan hat), während FOX anscheinend auf einen Ausstrahlungstermin im Januar setzt.Wenn die Television Academy am Mittwoch die Nominierungen für die diesjährigen Emmy Awards bekannt gibt, wird sie den Ausstrahlungstermin am 18. September zwar herunterspielen, aber immer noch erwähnen. Dennoch wissen fast alle, die sowohl beim Sender involviert sind, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass dieser Termin noch lange Bestand haben wird.Insidern zufolge wollen die Academy und FOX abwarten, ob die SAG-AFTRA in dieser Woche in den Streik tritt und damit ebenso wie die WGA alle wichtigen Hollywood-Veranstaltungen zum Erliegen bringt. Danach soll bis Ende Juli eine Entscheidung darüber fallen, wann und wie die diesjährigen Emmys stattfinden werden.Eine Absage der Show ist keine Option, vor allem angesichts des 75-jährigen Jubiläums der Emmys. Stattdessen haben sich sowohl die Academy als auch FOX darauf geeinigt, dass eine Verschiebung der Verleihung sinnvoller ist – allerdings sind sich beide Seiten nicht einig, wann die Show nun stattfinden soll.