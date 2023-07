Bushido-Doku muss weichen

TV-News

Nach nur zwei Folgen hat RTL genug von der «Reset»-Wiederholung und reagiert auf die schwachen Quoten.

Am vergangenen Donnerstag fuhr RTL mit der Reportagekeine schlechten Quoten-Ergebnisse ein. Die zweistündige Sendung sahen eine halbe Million werberelevante Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, was einem guten Marktanteil von 12,0 Prozent entsprach. Der Kölner Sender konnte diese Werte aber nicht halten,rutschte bereits auf 9,7 Prozent ab, ganz mies lief es aber für die Doku-Wiederholung von, die RTL aus dem Archiv kramte und nun die sechsteilige RTL+-Fassung zeigte.Die ersten beiden Ausgaben kamen aber nicht über 6,1 und 5,3 Prozent hinaus, es befanden sich nur 0,19 und 0,12 Millionen Umworbene unter den Zuschauern. Die Gesamtreichweite lag ebenfalls nur bei 0,41 und 0,30 Millionen. Diese Werte waren den Programmmachern nun offensichtlich selbst für eine Wiederholung zu schlecht, sodass man nun reagierte und «Bushido – Reset» mit sofortiger Wirkung aus dem Programm streicht.Am 13. Juli zeigt RTL daher um 22:35 Uhr die 90-Minütige Doku, die erstmals im März dieses Jahres auf demselben Sendeplatz über den Äther ging. Damals standen 1,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Buche. Auch am 20. Juli entfällt «Bushido – Reset», RTL hat aktuell aber noch kein Ersatzprogramm kommuniziert. Am 27. Juli ist für 22:35 Uhr die Erstausstrahlung der Dokugeplant.