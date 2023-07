US-Fernsehen

Dieses wird über 800 Pound Gorilla und YouTube vermarktet.

Sasheer Zamata hat ein neues Comedy-Special mit dem Titelgestartet, das am 15. August über 800 Pound Gorilla zu kaufen sein wird, bevor es am 29. August auf YouTube erscheint. «The First Woman» wurde im Union Stage in Washington D.C. aufgezeichnet. Laut Beschreibung wird Zamata in der einstündigen Show darüber sprechen, "von Dates betrogen zu werden, in Autos zu masturbieren und im Schlaf von Hexen besucht zu werden."«The First Woman» wird von Sam Saifer, Ian Adkins, Ryan Bitzer, Damion Greiman und Anthony Leo produziert. Zu den Produzenten gehören Zamata, Scott Moran und Matt Schuler. Auf der Website von 800 Pound Gorilla wird das Special mit einem Pay-what-you-wish-Modell verfügbar sein.Zamata ist vor allem für ihre Arbeit als «Saturday Night Live»-Darstellerin von 2014 bis 2017 bekannt. Demnächst wird sie bei Disney+ in der Serie «Agatha: Coven of Chaos» zu sehen sein.